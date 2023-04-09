"الونش" أفضل لاعب في مباراة الزمالك والبنك الأهلي ببطولة الدوري

توج محمود حمدي الونش مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بلقب أفضل لاعب في مباراة الأبيض اليوم أمام البنك الأهلي في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وتسلم محمود حمدي الونش جائزة أفضل لاعب من ممثل رابطة الأندية عقب نهاية مباراة الفريقين التي أقيمت باستاد القاهرة الدوري.

وحقق فريق الزمالك فوزا غاليا على البنك الأهلي بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد القاهرة في الجولة الرابعة والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز، ليرفع الزمالك رصيده إلى 36 نقطة يحتل بهم المركز الرابع، في حين يتوقف رصيد البنك الأهلي عند 17 نقطة يحتل بهم المركز السابع عشر بجدول المسابقة.

بدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من محمد صبحي و أحمد فتوح و محمود حمدي " الونش" وحسام عبد المجيد وحمزة المثلوثي و محمد عبد الغني ونبيل عماد "دونجا" وسيف جعفر و أحمد سيد "زيزو" وناصر منسي ومصطفى شلبي.

جاءت بداية المباراة سريعة من جانب الفريقين، وهاجم الزمالك في الدقائق الأولى لتسجيل هدف مبكر، وسدد سيف جعفر كرة قوية مرت بجوار القائم، وتوالت المحاولات البيضاء وأشهر حكم اللقاء البطاقة الصفراء لأسامة إبراهيم لاعب البنك الأهلي للخشونة مع مصطفى شلبي.

وكثف الزمالك محاولاته الهجومية في ظل سيطرته على مجريات الأمور، في حين اعتمد البنك الأهلي على تأمين دفاعاته واللجوء للهجمات المرتدة، وشهدت الدقيقة 26 أخطر فرصة للأبيض من تسديدة لحمزة المثلوثي ارتدت لناصر منسي الذي سدد في جسد حارس المرمى قبل أن يشتتها دفاع البنك الأهلي لركنية.

وفي الدقيقة 30 نجح محمود حمدي الونش مدافع الأبيض في تسجيل هدف التقدم لفريق الزمالك من رأسية سكنت على يسار الحارس بعدما تلقى عرضية متقنة من أحمد فتوح، وكثف البنك الأهلي محاولاته لتعديل النتيجة، في حين سعى الأبيض لتعزيز التقدم في الوقت المتبقي لكن دون جدوى لينتهي الشوط الأول بتقدم الزمالك بهدف دون رد.

ومع بداية الشوط الثاني هاجم البنك الأهلي لتعديل النتيجة وأهدر كريم بامبو فرصة من رأسية علت عارضة مرمى محمد صبحي، وفي الدقيقة 55 أهدر باسم مرسي فرصة أخرى للضيوف، بعدما تلقى الكرة داخل منطقة جزاء الزمالك وسدد بجوار القائم الأيسر لمرمى محمد صبحي.

وفي الدقيقة 66 كاد حسام عبد المجيد أن يسجل هدفا بالخطأ في مرمى الزمالك من رأسية علت عارضة مرمى محمد صبحي، وفي الدقيقة 68 دفع الجهاز الفني للأبيض بكل من سيف الجزيري وعمرو السيسي بدلا من ناصر منسي وسيف جعفر.

وأشهر حكم اللقاء البطاقة الصفراء لمحمد بسيوني في الدقيقة 71 للخشونة مع زيزو، وفي الدقيقة 75 أحرز باسم مرسي هدف التعادل للبنك الأهلي إلا أن الحكم ألغاه بعد العودة لتقنية الفيديو بداعي وجود تسلل، ودفع الزمالك بإبراهيما نداي بدلا من مصطفى شلبي وكثف الضيوف محاولاتهم الهجومية للتعديل في حين تراجع الزمالك في الوقت الضائع 90+7 نسبيا للدفاع لينتهي اللقاء بفوز الزمالك بهدف دون رد.