الإثنين 10 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

السيد نجم: ملف الثقافة الرقمية يتصدر العدد الرابع من مجلة نادى القصة

كاتب السيد نجم
كاتب السيد نجم

أعلن الكاتب السيد نجم، المشرف على سلسلة "الكتاب الفضى" بنادى القصة، قرب صدور العدد الثاني من السلسلة، وكذلك الإعداد للعدد الرابع من مجلة نادى القصة؛ والذى يتضمن ملف خاص عن الثقافة الرقمية من الناحية النقدية والابداعية.

 

وأضاف"نجم" عبر حسابه بموقع "فيس بوك"، أنه من يرغب المشاركة فى العدد الرابع من المجلة يمكنه التواصل مع رئيس التحرير الروائي محمد القصبى وأيضا الروائي السيد نجم على أن تكون كلمات (المقال من 1000 الى 1200 كلمة).

 

يذكر أن، أعلن الكاتب محمد القصبي رئيس تحرير مجلة نادى القصة الصادرة عن نادى القصة عودتها إلى الصدور مرة أخرى مؤخراً بعد توقف لسبع سنوات، حيث صدر العدد الأول منها بعد التوقف فى أكتوبر 2022م.

وقال محمد القصبى عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك:"بعد سبع سنوات من التوقف ..يستأنف نادي القصة إصدار مجلة القصة بالتعاون مع الهيئة العامة للكتاب برئاسة الكاتب الكبير هيثم الحاج علي، الذي بذل أقصى جهده لإزالة كافة المتاريس التي تعوق استئناف اصدار المجلة".

 

وأضاف: ما أود التأكيد..بل التشديد عليه..أن ثمة محكا واحدا للنشر في المجلة..ولا محك سواه..جودة النص..أي مادة تفتقر إلى هذا الشرط..أيا كان كاتبها..ومهما كانت علاقاته برئيس التحرير أو أعضاء مجلس الإدارة لن تنشر ..وسوف يتم تشكيل لجنة لفحص النصوص والمواد المقدمة..ولن يكون لديها معايير أخرى للنشر غير هذا المعيار".

 

وتابع: فيما يتعلق بمجلة القصة ..فسوف يتم تخصيص عدة صفحات للإصدارات الجديدة..وصفحات أخرى لتغطية الندوات الخاصة بالحكي الأدبي في كافة المنتديات الأدبية في أنحاء مصر..كما أن أسرة تحرير المجلة ترحب بإبداعات ودراسات الكتاب والمبدعين من كافة الأقطار العربية".

 

وقال الكاتب السيد نجم عبر فيس بوك: "بدعم من المثقف الكبير هيثم الحاج على رئيس هيئة الكتاب المصرية، نزف الخبر السعيد الى الحياة الثقافية، بعودة إصدار ونشر مجلة القصة عن نادى القصة.. يرأس تحريرها الروائى الصحفى محمد القصبي بعد توقف لسبع سنوات، ويسرنا مشاركة كافة الأدباء على كافة التوجهات والرؤى الثقافية بإرسال مادة سريعا جدا، مع العلم أن العدد الأول فى أكتوبر 2022م ومن الأفضل أن تكون المواد حول انتصار أكتوبر".

الكاتب السيد نجم سلسلة الكتاب الفضي نادي القصة مجلة نادى القصة الثقافة الرقمية

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