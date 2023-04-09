الأحد 09 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"الإحصاء": 77% انكماش فى فاتورة استيراد المصريين للسلع المعمرة

الجهاز المركزى للتعبئة
الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء

واصلت فاتورة استيراد السلع المعمرة تراجعها بشكل حاد بنسبة  76.6% ، لتصل إلى حدود 179.1 مليون دولار مطلع عام 2023 مقابل 765.7 مليون دولار خلال الشهر المناظر من العام السابق عليه، بانخفاض قدره 586.5 مليون دولار.


ووفق تقرير صادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، فإن واردات سيارات ركوب تراجعت إلى حدود 1006 مليون دولار خلال شهر يناير 2023 مقابل 351.4 مليون دولار خلال الشهر المناظر من العام السابق عليه، بانخفاض قدره 250.7 مليون دولار.


وهبطت واردات أجهزة تليفون للأفراد لأدنى مستوياتها مسجله 106 ألف دولار خلال شهر يناير 2023 مقابل 167.5 مليون دولار خلال الشهر المناظر من العام السابق عليه، بانخفاض قدره 167.4 مليون دولار.


شهدت واردات ثلاجات تراجعًا إلى حدود 5.8 مليون دولار خلال شهر يناير 2023 مقابل 22.6 مليون دولار خلال الشهر المناظر من العام السابق عليه، بانخفاض قدره 16.8 مليون دولار، كما تراجعت واردات غسالات إلى حدود 900 ألف دولار خلال شهر يناير 2023 مقابل 6.024 مليون دولار خلال الشهر المناظر من العام السابق عليه، بانخفاض قدره 5.1 مليون دولار.


وبلغت واردات تليفزيونات 1.2 مليون دولار خلال شهر يناير 2023 مقابل 67.6 مليون دولار خلال الشهر المناظر من العام السابق عليه، بانخفاض قدره 66.4 مليون دولار، بينما ارتفعت واردات وأشرطة وأقراص ممغنطة بأنواعها إلى حدود  726 ألف دولار خلال شهر يناير 2023 مقابل 439 ألف دولار خلال الشهر المناظر من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 287 ألف دولار.

 

كانت قيمة العجز في الميزان التجاري قد تراجعت إلى 2.48 مليار دولار خلال شهر يناير  2023 مقابل 4.68 مليـار دولار لنفـس الشهر مـن العام السابـق بنسبــة انخفاض  قدرها  47.0 ٪.

السلع المعمرة الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الاحصاء سيارات ركوب واردات

الأكثر قراءة

الرئيس السيسى يفاجئ قسم شرطة مدينة نصر أول بالزيارة (فيديو وصور)

المهام الأدائية للصف الخامس الترم الثاني 2023 مهارات مهنية

السيسي يحاور مواطنا فى قسم شرطة مدينة نصر: "جاى تعمل محضر ليه؟"

رغم تراجع القيمة الإجمالية.. 8 سلع ارتفعت وارداتها مطلع 2023: أبرزها البترول والقمح

شهر أحزان.. ضحية كلب مذيعة شهيرة ينهى معركته مع الموت.. القصة الكاملة

البلدي بـ100 جنيه.. أسعار الدواجن خلال التعاملات المسائية اليوم الأحد 9 أبريل 2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

كتيبة 101.. موقعة الشيخ زويد.. يوم الحقيقة والفرز وسقوط الأقنعة!

ماجد حبته

أمعاء البنتاجون على الأرصفة!

محمد العسيري

لروحنا نعود.. ونبقى إحنا

محمود خليل

رمضان «التواصلية الجماعاتية»

محمد المعتصم

الست منى زكى

وائل لطفي

تحت الوصاية

أحمد الصغير

كيف قاوم المصريون الحملة الفرنسية؟! (3).. محمد كريم..علماء الأزهر.. السيد عمر مكرم.. سليمان الحلبى.. زعماء صنعتهم الأقدار!

محمد عمر

رسالة للسودان.. مصر ستظل معكم قلبا وقالبا

صور

زيارة الرئيس السيسى المفاجئة لقسم شرطة مدينة نصر وحواره مع الضباط والأفراد (ألبوم)

احتفال "غزوة بدر" في السيدة نفيسة بحضور وزير الأوقاف ومحافظ القاهرة ونقيب الأشراف

أوسطه مغفرة.. صلاة التراويح من مسجد عمرو بن العاص

محطة تل أبيب

المزيد

الجيش الإسرائيلى يقصف منزل شقيق بشار الأسد

الرئاسة الفلسطينية: الاستفزازات الإسرائيلية بحق الأقصى مرفوضة

الأردن يدين الاقتحامات الإسرائيلية المكثفة للمسجد الأقصى