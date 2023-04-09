"الإحصاء": 77% انكماش فى فاتورة استيراد المصريين للسلع المعمرة

واصلت فاتورة استيراد السلع المعمرة تراجعها بشكل حاد بنسبة 76.6% ، لتصل إلى حدود 179.1 مليون دولار مطلع عام 2023 مقابل 765.7 مليون دولار خلال الشهر المناظر من العام السابق عليه، بانخفاض قدره 586.5 مليون دولار.



ووفق تقرير صادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، فإن واردات سيارات ركوب تراجعت إلى حدود 1006 مليون دولار خلال شهر يناير 2023 مقابل 351.4 مليون دولار خلال الشهر المناظر من العام السابق عليه، بانخفاض قدره 250.7 مليون دولار.



وهبطت واردات أجهزة تليفون للأفراد لأدنى مستوياتها مسجله 106 ألف دولار خلال شهر يناير 2023 مقابل 167.5 مليون دولار خلال الشهر المناظر من العام السابق عليه، بانخفاض قدره 167.4 مليون دولار.



شهدت واردات ثلاجات تراجعًا إلى حدود 5.8 مليون دولار خلال شهر يناير 2023 مقابل 22.6 مليون دولار خلال الشهر المناظر من العام السابق عليه، بانخفاض قدره 16.8 مليون دولار، كما تراجعت واردات غسالات إلى حدود 900 ألف دولار خلال شهر يناير 2023 مقابل 6.024 مليون دولار خلال الشهر المناظر من العام السابق عليه، بانخفاض قدره 5.1 مليون دولار.



وبلغت واردات تليفزيونات 1.2 مليون دولار خلال شهر يناير 2023 مقابل 67.6 مليون دولار خلال الشهر المناظر من العام السابق عليه، بانخفاض قدره 66.4 مليون دولار، بينما ارتفعت واردات وأشرطة وأقراص ممغنطة بأنواعها إلى حدود 726 ألف دولار خلال شهر يناير 2023 مقابل 439 ألف دولار خلال الشهر المناظر من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 287 ألف دولار.

كانت قيمة العجز في الميزان التجاري قد تراجعت إلى 2.48 مليار دولار خلال شهر يناير 2023 مقابل 4.68 مليـار دولار لنفـس الشهر مـن العام السابـق بنسبــة انخفاض قدرها 47.0 ٪.