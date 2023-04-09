الأحد 09 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

براتب 2700 جنيه.. القوى العاملة تعلن عن فرص عمل للشباب حتى 34 سنة

فرصة عمل
فرصة عمل

أعلنت وزارة القوى العاملة، عن توافر فرص عمل جديدة للشباب، وذلك بإحدى شركات التأمينات على الحياة، وبراتب 2700 جنيه.


وتتضمن فرص العمل المتاحة، 30 أخصائي تسويق، على أن يكون المتقدم لتلك الوظيفة حاصل على مؤهل عالي، وذلك من الجنسين، وأن يتراوح عمر المتقدم من 23 سنة، وحتى 34 سنة.
وتتميز فرص العمل المتاحة، بتوافر تأمينات اجتماعية، وتأمين صحي، ويومين إجازة (الجمعة والسبت).


وعلى من يرغب في التقدم للحصول على تلك الوظيفة، التوجه لمقر الشركة في شارع المحطة، نجع حمادي، قنا، أو الاتصال على 01003650238، والتواصل مع المدير المسئول رفعت مدبولي.
وكانت قد أعلنت وزارة القوى العاملة عن تلقيها طلبات من 40 شركة قطاع خاص في 12 محافظة لشغل 1845 وظيفة خالية، في عدد من التخصصات، منها لذوي القدرات الخاصة، برواتب تبدأ من 2700 جنيه شهريًا، فضلًا عن التأمين الصحي والاجتماعي، وذلك للتقديم عليها خلال شهر أبريل المقبل.

 

وتصدر وزارة القوى العاملة نشرة التوظيف الدورية كل 15 يومًا، من خلال الإدارة العامة للتشغيل برئاسة هبة أحمد، مدير عام التشغيل بالوزارة، وتعدها منى شوقي، باحث أول بالإدارة، وتعلن اليوم عن فرص عمل جديدة، متوافرة في 12 محافظة، هي: «القاهرة، والجيزة، وبورسعيد، وأسيوط، والإسماعيلية، والغربية، والمنوفية، وكفرالشيخ، ودمياط، والمنيا، وقنا، وجنوب سيناء».

 

والتخصصات المطلوبة هي: «مدرسون رياضيات وعلوم، وفنيون IT، ومشرفون مواقع، وأفراد أمن، ومندوبو مبيعات، وسيلز، ومنسقات ميدانيات، ومحاسبون، وعمال عاديون، ومسئولو تمويل، وإخصائيو تسويق، وكافة التخصصات الفندقية، ومهن التفصيل والخياطة، وفنيون، وعمال نظافة، وتخصصات أخرى».

وزارة القوى العاملة فرص عمل أخصائي تسويق وظيفة قطاع خاص

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