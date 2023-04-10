الإثنين 10 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

جمارك مطار سوهاج تضبط محاولة تهريب عدد من زجاجات المشروبات الكحولية

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

تمكن رجال الجمارك بمطار سوهاج الدولى برئاسة ممدوح عبدالشافى مدير إدارة جمرك مطار سوهاج الدولى، من ضبط محاولة تهريب عدد من زجاجات المشروبات الكحولية (الخمور) بالمخالفة لقانون الجمارك رقم ٢٠٧ لسنة ٢٠٢٠ ولائحته التنفيذية رقم ٤٣٠ لسنة ٢٠٢١ وقانون الاستيراد والتصدير رقم ١١٨ لسنة ١٩٧٥.

كان ذلك أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من الشارقة على رحلة خطوط طيران العربية، اشتبه عبدالعزيز فؤاد مدير التعريفة بمكافحة التهرب الجمركي وبلال الكتاتنى رئيس قسم الأمن الجمركى فى الراكب “أ. ر. س”؛ نظرا لارتباكه.

وبتمرير حقائب الراكب على جهاز الفحص x-ray بمعرفة مصطفى عزوز مرسى تحت إشراف حسن أبوكريشة مدير إدارة الفحص تلاحظ وجود عدد من الزجاجات المتماثلة.

وبالعرض على ممدوح عبدالشافى مدير جمرك مطار سوهاج، قرر تكليف عمرو السيد مدير الحركة، وأمل الفالح بسيونى مأمور الحركة، بتفتيش حقائب الركب فتبين وجود ٦ زجاجات من المشروبات الكحولية (الخمور) أنواع مختلفة مخبأة بين طيات ملابسه أسفل الحقيبة بشكل يصعب الوصول إليه.

وقرر محمد متولى مدير عام جمارك الأقصر والفروع، اتخاذ الاجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى رقم ٦ لسنة ٢٠٢٣ وحرره عبدالعزيز فؤاد.

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
المشروبات الكحولية الخمور مطار سوهاج جمارك مطار سوهاج ضبط محاولة تهريب

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