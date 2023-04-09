الأحد 09 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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برنامج «رميم».. مصطفى حسني: هذه أسباب تفقدك الثقة في القرش الحلال

جريدة الدستور

أوضح مصطفى حسني الداعية الإسلامي، أن هناك أسباب تجعل الشخص يفقد الثقة فى القرش الحلال، وأهم هذه الأسباب أن يتربى الإنسان على أن قيمة النجاح أهم من احترام المبادئ.

وقال حسنى، خلال حلقة اليوم من برنامج “رميم”، المذاع على فضائية “الناس”، اليوم الأحد: "لما يتربى الإنسان على أن يغش في الامتحان، وأن يقول له والده لو مش عارفة الإجابة خدها من زميلك، يفقد قيمة المبادئ".

وأردف: "سيدنا عمر بن الخطاب، لما سمع الحوار بين بائعة اللبن، وابنتها، لما قالت لها اخلطي اللبن بالماء، فقالت لها حرام وقد حذر أمير المؤمنين عمر، فكيف نطيعه في العلن ونعصيه في الخفاء، ردت الأم يا ابنتي وهل يرانا عمر، قالت لها إنما رب العالمين يرانا، فطلب سيدنا عمر بن الخطاب، ابنه عاصم وطلب منه الزواج من هذه الفتاة، وكانت جدة عمر بن عبدالعزيز ". 

واستكمل حسني: "السبب الثاني هو التسويف تلاقي واحد عنده منتج عاوز يبيعها، يسوف في عيوبها ويبيعها بسعر وبعدها يقول ابقى أتوب لحد ما يفاجئ أنه فقد حياته".

مصطفى حسني الحلال الحرام رميم قناة الناس

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