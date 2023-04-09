الأحد 09 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس صاحب شركة فى اتهامه بغسل 120 مليون جنيه حصيلة الاتجار بالمواد المخدرة.

ارشيفية
ارشيفية

قررت جهات التحقيق، حبس صاحب شركة 4 أيام على ذمة التحقيقات احتياطيا فى اتهامه بغسل 120 مليون جنيه حصيلة الاتجار بالمواد المخدرة.

 

كانت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى الأمن الوطني - الأمن العام تمكنت من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" – مقيم بمحافظة الشرقية لقيامه بممارسة نشاط إجرامي تخصص في الاتجار وترويج المواد المخدرة، وتربحه وجمعه مبالغ مالية كبيرة ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي.

 

وكشفت التحريات ارتكاب غسل الأموال عن طريق قيامه بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والأراضى والسيارات فضلًا عن إيداع جزء منها بالبنوك بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة وقدرت تلك الممتلكات بمبلغ 120 مليون جنيه تقريبًا.

 

 

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيقات.

حبس صاحب شركة غسل 120 مليون جنيه الاتجار المواد المخدرة

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