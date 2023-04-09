كتب وكتّاب أبطال دراما رمضان 2023.. ظهور خاص لكاتب راحل

ولأن "أعز مكان فى الدني سرج سابح.. وخير جليس فى الزمان كتاب"، كما قال المتنبي.. برز ظهور عدد من الكتب فى دراما رمضان 2023؛ وذلك إيماناً للدور التوعي الذى تقوده الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية فى أعمالها الدرامية التى تعظم من دور المعرفة فى إثراء الحياة والمجتمع وبناء الإنسان؛ وهو ما برز فى عدد من المؤلفات التى نرصدها فى عدد من الأعمال الدرامية التى تعرض فى شهر رمضان الفضيل:

خيرى شلبي يتصدر دراما النصف الثاني من رمضان

تصدر اسم اسم الكاتب الكبير خيرى شلبى (31 يناير 1938 - 9 سبتمبر 2011) أحداث الحلقة الأولى من مسلسل" جت سليمة "، للنجمة دنيا سمير غانم الذى بدأت أولى حلقاته فى النصف الثاني من شهر رمضان، حيث برز أسمه في المكتبة ضمن سياق أحداث المسلسل.

من أشهر روايات الراحل خيرى شلبي:" السنيورة، الأوباش، الشطار، الوتد، العراوي، فرعان من الصبار، موال البيات والنوم، ثلاثية الأمالي (أولنا ولد - وثانينا الكومي - وثالثنا الورق)، بغلة العرش، لحس العتب، منامات عم أحمد السماك، موت عباءة، بطن البقرة، صهاريج اللؤلؤ، نعناع الجناين".

مسلسل جت سليمة مكون من 15 حلقة، من بطولة دنيا سمير غانم، محمد سلام، خالد الصاوى، هالة فاخر، سامي مغاوري، محمد ثروت، بيومى فؤاد، غادة طلعت وعدد آخر من الفنانين، وتأليف كريم يوسف وسامح جمال، وإخراج إسلام خيرى وإنتاج أحمد السبكى برعاية المتحدة للخدمات الاعلامية.

تدور قصة جت سليمة في إطار من الكوميديا والفانتازيا، خلال سليمة وهى فتاة في أواخر العشرينيات من العمر، تعمل محررة في دار للنشر، وتعيش مع والديها عفاف ومحيي، وتتسم بالتفاني في عملها، فهى صاحبة رقم قياسي في قراءة الروايات بدار النشر، وتعثر على كتاب مسحور يعيدها إلى الماضى لتدخل في العديد من المغامرات الكوميدية.

غابت دنيا سمير غانم 3 سنوات عن دراما رمضان بعدما اعتادت على التواجد بعمل من بطولتها على مدار السنوات الماضية، إلا أنها غابت منذ تقديم آخر أعمالها مسلسل "بدل الحدوتة 3"، الذى تم عرضه فى شهر رمضان 2019 وشارك في بطولته هشام ماجد محمد سلام، سمير غانم، أحمد رزق، بيومى فؤاد، شيماء سيف، عمرو وهبة، محمد أوتاكا، دلال عبد العزيز، روجينا، هنا شيحة، وإخراج خالد الحلفاوى.

"حجاب الساحر" تظهر فى أحداث "جت سليمة"

ولأن أحداث الحلقات الأولى من مسلسل "جت سليمة" تدور فى مكتبة ظهرت الرواية الاولى للشاعر أحمد الشهاوي "حجاب الساحر" والتى تصدرت في قائمة الأعلي مبيعا بالمصرية اللبنانية.

وجاءت رواية الشاعر أحمد الشهاوي، “حجاب الساحر”، في أولي تجاربه السردية، ضمن القائمة التي ضمت عددا من إصدارات الدار المصرية اللبنانية.

وتحكى الرواية جُزءًا مُهمًّا من سيرة حياة شمس حمدى، تلك المرأة التى تُراودُها الأشباحُ عن نفسها كل ليلة، المثيرة الفاتنة الآسرة الجميلة، التى تحملُ عقلًا وجسدًا يُنيران الظلمات فى الحياة، ويأسران من يقترب منها، حيثُ تتمتَّعُ بقدرٍ كبيرٍ من الصدق والذكاء، وهى تدركُ سرَّ قوتها، وتعرفُ ماهيتها، هى امرأةٌ خمسينيةٌ درست العلوم السياسية، وعاشت حياتها الجامعية مُهتمةً بالسياسة مُناهضةً للسلطة، ثم أغرِمتْ بتاريخ مصر القديمة ؛ حتى آمنت أنها إلهةٌ مصريةٌ هى سخمت: (تعيشُ فى داخلها إلهةٌ أتتْ لتخلِّص الناس من الشُّرور والآثام )، وظلت تعيش وسط الناس، وبين بناتها الثلاث، وأهلها هكذا ؛ ربما لأنَّ فيها من سخمت القوة والحُب والجنس والجمال، وهى تمثّل كسيدة برأس لبؤة جالسة على العرش أو واقفة، وتمسك بيدها مِفتاحَ الحياة، يعلو رأسها قرصُ الشَّمس وثعبان الكوبرا.

"عقدك النفسية سجنك الأبدي" فى مذكرات زوج

أيضاً من الكتب التى ظهرت ضمن أحداث العمل الدرامي "مذكرات زوج" المأخوذ عن رواية "مذكرات زوج" للأديب الراحل أحمد بهجت (15 نوفمبر 1932م - 11 ديسمبر 2011) كتاب "عقدك النفسية سجنك الأبدي" للكاتب الدكتور يوسف الحسني.

ويناقش الكتاب أبرز العقد النفسية التي تتجلى في العمل والعلاقات والسلطة وغير ذلك، كما يشرح أساليب التلاعب العاطفى فى العلاقات، والحيل التى تلوذ بها الشخصيات النرجسية في العلاقات العاطفية.

ويدور المسلسل حول ما يعاني منه الزوج وأسبابه، وهو من بطولة طارق لطفى، عائشة بن أحمد، خالد الصاوي، سما إبراهيم، ادوارد، عمر الشناوي وسارة الشامي، علي الطيب، جيهان الشماشرجي، حازم إيهاب، فدوى عابد، هناء الشوربجى، الطفل آدم وهدان، الطفلة حبيبة، الطفلة ريتال ظاظا، والعمل مأخوذ عن رواية الكاتب أحمد بهجت، وسيناريو وحوار محمد سليمان عبد المالك، وإخراج تامر تامر نادى وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.