قبل مواجهة نهائى الكأس.. ماذا قدم أمين عمر فى مواجهات بيراميدز؟

أسندت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة البرتغالي فيتور بيريرا، الإدارة التحكيمية لمباراة نهائي كأس مصر إلى الحكم الدولي أمين عمر.

وتقام مباراة الأهلي وبيراميدز في نهائي كأس مصر، في تمام التاسعة والربع مساء على ستاد القاهرة الدولي.

وستكون مباراة الإثنين رقم 13 للحكم أمين عمر مع فريق بيراميدز، حيث سبق وأن أدار للفريق السماوي 12 مباراة سابقة في جميع البطولات.

بيراميدز حقق الانتصار في 5 مباريات تحت إدارة أمين عمر، وتعادل الفريق في 6 مباريات وانتهت مواجهة واحدة فقط بخسارة بيراميدز.

وحصل لاعبو بيراميدز على 23 بطاقة صفراء، وبطاقة حمراء واحدة من بطاقتين صفراوتين واحتسب للفريق ركلة جزاء واحدة.

وسجل لاعبو بيراميدز في الـ12 مباراة 18 هدفا واستقبلت شباكهم 10 أهداف.