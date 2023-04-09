الأحد 09 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إحالة تشكيل عصابى لسرقة هواتف المحمول للمحاكمة فى السلام

عصابة
عصابة

قررت جهات التحقيق بالسلام، إحالة عاطلين كونا تشكيل عصابى لسرقة هواتف المحمول للمحاكمة أمام محكمة الجنح.

كانت قد نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في ضبط عناصر تشكيل عصابى بالقاهرة تخصص فى سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب "الخطف والمغافلة" فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم السرقات.

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية" - مقيمان بدائرة قسم شرطة السلام بالقاهرة) بالتردد على أحد محلات بيع الهواتف المحمولة بدائرة القسم وعرض هاتفى محمول للبيع بثمن بخس لا يتناسب وقيمتهما الحقيقية.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما.. وبحوزتهما (هاتفى محمول "مجهولى المصدر") بمواجهتهما اعترفا بتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص فى سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب "الخطف والمغافلة" وأقرا بارتكاب (6) وقائع سرقة بذات الأسلوب.. تم بإرشادهما ضبط باقى الهواتف المستولى عليها لدى عميلهما ("سيئ النية" مقيم بدائرة القسم) باستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على الهواتف واتهموهما بالسرقة، وقرر 5 أشخاص من المجنى عليهم بعدم سابقة تحريرهم محاضر بوقائع السرقة.

أجهزة الأمنية إحالة عاطلين ارتكاب أسلوب الخطف الجنح

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