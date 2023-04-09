الأحد 09 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تحرير محاضر للتجار المخالفين في حملة تموينية ببلطيم" في كفر الشيخ

حملة تموينية
حملة تموينية

أكد اللواء عمرو الفداوي، رئيس مركز ومدينة بلطيم، بمحافظة كفر الشيخ استمرار الحملات التموينية على الأسواق، والمحال التجارية وسوبر ماركت و المخابز تنفيذاً لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، باستمرار حملات الرقابة، على الأسواق، والتأكد من ضبط الأسعار، والتصدي لأي ممارسات لاستغلال، المواطنين، والتعامل بمنتهى الحسم مع أي مخالفات.

 

وأوضح رئيس مركز ومدينة بلطيم، أن اليوم الأحد قد انطقلت الحملات التموينية علي الأسواق،وضبط الأسعار، و توافر كافة السلع بالأسواق، ومدى صلاحيتهاومطابقتها للمواصفات، حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين، ولضمان وصول السلع للمواطنين بالأسعار المناسبة والجودة الملائمة، حتى لا تحدث أي ممارسات احتكارية، وغيرها من الممارسات السلبية والتواصل الدائم مع المواطنين، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاه من يتلاعب بالأسعار.

 

وتابع : فقد تمكنت الحملة من تحرير 7 محاضر متنوعة وهم عباره عن  1 اعلان اسعار و 3 شهاده صحيه و 2 نظافه و 1 جزارة  وهذا بنطاق المدينة، وقد جاء ذلك تحت إشراف لجنه مشتركه من المجلس والتموين وحمايه المستهلك والطب البيطرى والصحه والبيئة وكافه الجهات المعنية.

 

وكان اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، قد أكد أنه سيتم تكثيف حملات الرقابة التموينية بنطاق المحافظة بالتعاون والتنسيق التام بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديريات التموين، والصحة والطب البيطرى  وجهاز حماية المستهلك ومباحث التموين، وذلك حرصا على صحة وسلامة المواطنين وتوفير مطالب واحتياجات المواطنين من السلع والمواد التموينية، والتصدي لجميع أنواع المخالفات، وتطبيق القانون بكل الحسم والحزم حيال المخالفين.

بلطيم تجار محاضر تموين كفر الشيخ

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