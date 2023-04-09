برنامج «العرافة».. علا غانم تكشف تفاصيل استيلاء زوجها على 450 ألف دولار

كشفت الفنانة علا غانم، تفاصيل جديدة عن زوجها، مؤكدة أنها استولى منها على مبلغ مالي كبير وذلك خلال تواجدها في أمريكا.

وقالت خلال لقائها في برنامج "العرافة"، مع الإعلامية بسمة وهبة، والمذاع عبر فضائية "النهار"، إنها كان لديها 2 أوتيل للكلاب، وكان يستقبل الكلاب ويقدم الخدمات اللازمة لهم وبعد 4 سنوات قررت التخلي عن هذه المهنة خاصة بعد فترة كورونا.

تأثير العاصفة بأمريكا على الفندق

وأضافت: "بفلوس أوتلات الكلاب اشترينا فندق في بلدة تبعد عن كاليفورنيا بـ5 ساعات، تشبه شرم الشيخ، كان يطل على نهر، الفندق كان قبيح جدًا، وجهزته وحصلت عاصفة رهيبة في الولايات المتحدة، كنت موضبة حوالي 40 غرفة، والعاصفة أزالت السقف فهطلت الأمطار على الغرف، انهار كل شيء، وأنا كنت انهار، وكل ذلك كان في شهر أغسطس، فضلت أصلح في الأضرار من خلال التأمين حتى شهر أكتوبر ونزلت مصر وكل حاجة انتهت، ومبقاش التأمين يبعت فلوس، ولما كلمتهم قالوا لي إنهم بعتوا لي 450 ألف دولار زوجي استولى عليهم".