الأحد 09 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

«جعفر العمدة» الحلقة 18.. شوقى يسحل شقيق محمد رمضان فى الحارة

جعفر العمدة
جعفر العمدة

سحل شوقي فتح الله "منذر رياحنة" الفنان أحمد فهيم الذي يجسد دور سيد شقيق محمد رمضان في مسلسل جعفر العمدة، في وسط الحارة بعدما تزوج من زوجته وداد النجمة "جوري"، التي قامت بخلعه منذ 7 أشهر دون علمه.

وشاهد سيد وداد وهي تقوم بالرقص لـ"شوقي" عبر النافذة ما جعله يستشيط غضبًا ويقوم بسحب سكينة من مطبخه والنزول إليهم، وهجم على شوقي، إلا أن الأخير ضربه بشكل مبرح وقام بسحله في وسط الحارة قال: "دا أقل واحد في عيلة جعفر العمدة بسحله أهو"، وصفعه عدة صفعات وهو يردد: "يلا يا كلب".

وتدخل نعيم صديق محمد رمضان وشقيق وداد للدفاع عن سيد وقام بضرب شوقي فتح الله، واستدعى الأخير رجاله وشقيقه كارم إلى جانب رجال عائلة العمدة ودارة معركة بين العائلتين في قلب الحارة.

جعفر العمدة محمد رمضان، ويشاركه النجوم زينة، هالة صدقى، إيمان العاصى، مى كساب، منة فضالى، أحمد داش، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدى بدر، أحمد فهيم، فتوح أحمد سلوى عثمان، فريدة سيف النصر، جورى بكر، طارق النهرى، أحمد عبد الله، إحسان الترك وضيف الشرف بيومى فؤاد، ومن تأليف وإخراج محمد سامى وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى- جوهر.

انطلق تصوير العمل في وقت مبكر عن باقي المسلسلات المقرر عرضها في شهر رمضان، لذلك فهو أول الأعمال التي تم الانتهاء من تصويرها للعرض في شهر رمضان، حيث تم تصوير آخر المشاهد قبل حلول الشهر الكريم بأسبوع كامل.

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