محافظ مطروح يتاقش صيانه ورفع كفاءة خزانات تجميع مياه الأمطار

التقى اليوم اللواء خالد شعيب محافظ مطروح كل من المهندس محمود الأمير مدير مركز التنمية المستدامة والمهندس حسين السنينى مدير تنمية القرية بالمحافظة ومحمود إمبابي، مدير التخطيط، وذلك لمناقشة الطلبات المقدمة من بعض المواطنين لصيانة ورفع كفاءة خزانات تجميع مياه الأمطار.



ووجه محافظ مطروح بقيام لجنه للمعاينة على الطبيعة للطلبات المقدمة لرفع كفاءة وصيانة عدد من الخزانات بمشاركة ممثلين عن التنمية المستدامة وجهاز التعمير والري ومجالس المدن وعمل المعاينات على الطبيعة وذلك لتحديد احتياجات كل خزان مع تكليف الجهات التي قامت بعمل الخزانات بصيانتها وعمل أولوية طبقا لموقع الخزانات وخدمة أكبر عدد من المواطنين ومشاركتهم في العمل وعمل مقايسة لصيانة كل خزان على حدة وعرض الموقف على المحافظ فور الانتهاء منها.



وشدد محافظ مطروح على سرعة البدء في إنشاء محطة التحلية وتركيب محول الكهرباء للقرية البدوية ببراني تمهيدا لعمل القرعة العلنية للمتقدمين على الوحدات بالقرية.

وخلال اللقاء تم مناقشة مشاركة محافظة مطروح في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء بعدد من المشروعات التي تتناسب مع البيئة والتغيير المناخي.



وفي سياق آخر كان قد عقد المجلس التنفيذى لمحافظة مطروح برئاسة اللواء خالد شعيب محافظ مطروح وبحضور الدكتورة دينا عثمان نائب المحافظ واللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام والنائب جمال الشورى والنائب حسن أبو قديرة، ومساعد مدير أمن مطروح، ووكلاء الوزارات ومديري المديريات والإدارات والقطاعات التنفيذية المعنية بالمحافظة.

وخلال المجلس تمت الموافقة على ما تم اعتماده من المخططات التفصيلية لعدد ١٥ قرية لاستكمال باقي الإجراءات للعرض على السيد رئيس مجلس الوزراء، كذلك عرض ما تم اعتماده من أحوزة جديدة لعدد ٢٠ تجمع ونجع لأول مرة منها ٩ بسيوة و٩ بالحمام وتجمعين بالضبعة، بالإضافة الى قرية جارة أم الصغير بسيوة ليصل إجمال القرى التى تم الموافقة على الحيز العمرانى لها ٣٧ قرية.

جانب من جولة محافظ مطروح

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