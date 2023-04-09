الأحد 09 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رئيس غرب المنصورة : إعدام مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك خلال حملة مكبرة

جانب من الحمله
جانب من الحمله

شنت رئاسة حي غرب المنصورة برئاسة محمد أمين الدمرداش، رئيس حى غرب اليوم، الأحد، حملة مكبرة بالاشتراك مع مديرية الصحة، والتموين، والطب البيطرى، وقد استهدفت الحملة المنشآت التجارية بمنطقة شارع السلخانة.

 

قاد الحملة الدكتورة رولا مدحت، نائب رئيس حى غرب المنصورة، بالتنسيق مع اللجنة الخماسية المشكلة من خالد فتحى من التنمية الاقتصادية، والدكتور أحمد حمودة من الطب البيطرى، ومن التموين سامح شفيق، ومن الصحة أحمد يحيى

 قامت الحملة بالمرور على المحلات التجارية بمنطقة سوق ستوتة وشارع الجيش، للتأكد من تطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء بإعلان الأسعار علي السلع والمواد الغذائية، والتأكد من مدى جودة المنتجات للاستخدام، وقد أسفرت الحملة عن إعدام ٥ قالب شيكولاته وزن ٢ك، وإعدام ٥ ك شيكولاتة خرز، وإعدام عدد ١ كرتونة ملح، وإعدام ١٥ ك بهارات مختلفة، وإعدام ٢٠ ك مربى، لتغير الخواص الطبيعية وعدم صلاحيتها للاستخدام الآدمى، كما تمكنت الحملة من تحرير عدد ١ محضر تموين.

فيما أكد " رئيس حى غرب المنصورة " ضرورة التزام جميع أصحاب المنافذ والمحلات التجارية بوضع قائمة بالأسعار مطابقة لأسعار السوق، مشدداً علي اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.
 

وأشار رئيس حى غرب إلى تكثيف الحملات يومياً علي كافة المحلات والمنافذ للتأكد من الالتزام بوضع قائمة بالأسعار وعدم المغالاة وحجب السلع عن المواطنين واحتكارها.

كما التقي الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، اليوم، الأحد، بممثلي وزارة التنمية المحلية والاتصالات لعرض ومناقشة منظومة حصر وإدارة أصول وأملاك الدولة، وقرر تخصيص مكان مجهز بالكامل داخل ديوان عام المحافظة لمباشرة فريق العمل مهام عملهم المكلفين بها.
 

جاء ذلك بحضور الدكتور هيثم الشيخ، نائب المحافظ، والمهندسة رحاب فج النور مدير منظومة أملاك الدولة بوزارة الاتصالات، وبدر عبدالسيد مدير عام النظم والتطبيقات والدعم الفني بوزارة التنمية المحلية، والدكتورة أميرة يوسف مدير إدارة المتغيرات المكانية وشبكات المرافق، والمهندس هيثم عبدالرحيم، مدير إدارة الدعم الفني بالمحافظة.

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حي غرب المنصورة حملة مكبرة التموين الطب

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