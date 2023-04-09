فرقة العريش التلقائية تتألق في ليالي رمضان بكفر الشيخ

تواصلت ليالي رمضان الثقافية والفنية بالمركز الثقافي بكفر الشيخ وباقة متنوعة من الفعاليات ضمن برنامج الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة المخرج هشام عطوة للاحتفاء بالشهر الكريم بمختلف الواقع الثقافية بإقليم شرق الدلتا الثقافي برئاسة أمل عبد الله.

استقبل نادي أدب كفر الشيخ ثلاثة من أدباء دمياط الكبار وهم: سمير الفيل، صلاح بدران، أبو الخير بدر، للمشاركة في فقرات برنامج "عطر الأحباب" الذي يقوم بإلقاء الضوء على كبار الشعراء والأدباء الراحلين، وأدار اللقاء الشاعر عمرو عامر رئيس نادي الأدب المركزي بكفر الشيخ، وذلك بحضور كوكبة من شعراء كفر الشيخ ومنهم السيد غازي، حمدان حلمي، مصطفى أبو هلال، بسمة شعبان.

بدأت الليلة بحديث الفيل عن مسيرة وحياة وإبداع الشاعر الراحل محمد الزكي، ثم تبادل الحضور من كبار الشعراء المشاركات الشعرية، إلى جانب فقرة إنشاد ديني للمنشد عاطف الطيب.

وقدمت فرقة العريش التلقائية كوكتيل بدوي غناء مصطفى حمدي، القهوة السمراء غناء يوسف محي، رقصة المربوعة غناء مصطفى حمدي، كان عندي غزال غناء مصطفى حمدي.

واستمرت فعاليات معرض الكتاب لأحدث إصدارات الهيئة العامة لقصور الثقافة، ومعرض الفن التشكيلي بعنوان "ابداعات الخشب" لشباب الخريجين من كلية التربية النوعية تحت إشراف د.لمياء صافي، وقد اعتمد المعرض علي تقنية (الأرتراشيا)، كما تبني الفنانين فكرة تصوير الملامح التعبيرية للوجه الانساني لمجموعة من الشخصيات المحلية والعالمية باستخدام خامة قشرة الخشب بألوانها الطبيعية التي تحقق نوع من الثراء اللوني والتعبير، ما ساهم في تحقيق الرؤية الفكرية وترك أثر إيجابي علي نفس المشاهد.

جاء ذلك ضمن فعاليات البرنامج الثقافي والفني الذي تقدمه قصور الثقافة في كافة محافظات الجمهورية، احتفاءً بالشهر الكريم، ومشاركة الجمهور احتفالاتهم بالمناسبات المختلفة، في النجوع والأقاليم كافة.