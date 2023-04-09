اطلق خيالك واصنع الإبداع.. أفكار مناسبة وجديدة لديكور العيد 2023

اقترب شهر رمضان من نهايته والعيد قاب قوسين أو أدنى، يهتم الجميع بكيفية تزيين مكانهم للعيد لأنها مناسبة ميمونة للمسلمين في جميع أنحاء العالم، لكن هناك بعض العقبات الشائعة التي يواجهها الجميع.

على سبيل المثال هناك العديد من الأفكار التي تم تنفيذها وأنت لا تريد حقًا القيام بنفس الديكور مرارًا وتكرارًا، لذلك إليك قائمة بأفكار الديكور الرائعة للعيد هذا العام.

كيف تزين منزلك للعيد؟

ستجعل هذه الأفكار منزلك يبدو أفضل بكثير وسترفع بالتأكيد الحالة المزاجية للجميع في هذه الأوقات غير المسبوقة

الزهور الطازجة

بصرف النظر عن البالونات، فإن الزهور النضرة والأضواء هي أسهل طريقة لإضافة الحياة إلى أي حفلة عيد، يمكنك شراء بعض الأضواء الخيالية على شكل الهلال أو الأضواء الخيالية على شكل نجمة والتي يمكنك إعادة استخدامها كل عيد، إذا كان لديك بعض الزهور النضرة في الحديقة ما عليك سوى قص القليل منها وترتيبها على طاولة طعامك أو ركن ديكور العيد، هذه هي أبسط الأشياء التي يمكن أن تضيف على الفور سحرًا ورشاقة إلى أي مكان.

اصنع لافتة للعيد

اجمع جميع أفراد العائلة معًا واصنع لافتة جديدة للعيد لمنزلك، لا يوجد شيء مثل نشاط يجعلنا أقرب إلى أحبائنا.

ديكور مائدة العيد

كم هي جميلة هذه الأطباق والأغطية الورقية الخاصة بالعيد، يمكن أن تكون الطريقة المثلى لإضفاء البهجة على إعدادات طاولة العيد.

أطباق على شكل قمر

للأطباق البسيطة مثل الأطباق على شكل القمر أن تجعل العيد أكثر جمالا ونفعًا، يمكنك إضافة أطباق على شكل القمر إلى طاولتك لتقديم البسكويت أو الحلويات.

اصنع ديكور الورق الخاص بك

أكثر أفكار الديكور المبتكرة والميسورة التكلفة استخدام الورق في الديكور الخاص بك، ابحث على الإنترنت وابحث عن بعض البرامج التعليمية على YouTube، يمكن أن يكون نشاطًا ممتعًا لعائلتك ويمكنك إنجاز الديكور أيضًا.

استخدم خيالك واقطع أشكالًا مختلفة مثل القمر والمساجد وما إلى ذلك بعد القطع، ابحث عن الخيوط وألصقها بالقطع.

أفكار الديكور الورقي هذه ميسورة التكلفة وسهلة الصنع، وأفضل جزء هو أنه يمكنك استخدامها كل عام، هذا سيقلل من النفايات الخاصة بك جيد لديكورك ويحافظ على وبيئتك.