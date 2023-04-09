الأحد 09 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

استقرار أسعار الغاز عالميًا على لـ 2.035 دولار

الغاز
الغاز

استقرت أسعار الغاز الطبيعي العالمية، على 2.035 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية، خلال تعاملات اليوم الأحد . 

وأكد خبراء الطاقة تعرض أسعار الغاز الطبيعي لضربة قوية هذا العام، مع عدم وجود إشارات كثيرة تدل على أنها تتجه نحو سوق صاعدة أخرى في أي وقت قريب.

يأتي هذا مع إعلان الحكومة الأمريكية عن انخفاض أكبر قليلاً من المتوقع في الإمدادات.

فيما يتوقع خبراء الطاقة أن تؤدي درجات الحرارة الأكثر دفئًا في جميع أنحاء الولايات المتحدة إلى استنزاف الطلب على السلع الأساسية للتدفئة، كما أن انهيار SVB في وقت سابق إلى تداعيات كبيرة في قطاع التكنولوجيا والقطاع المالي، وربما يمتد إلى الشركات الأخرى والمستهلكين أيضًا، كما أن الغاز الطبيعي والسلع الأخرى تشهد هبوطًا كبيرًا، بسبب الزيادة في تدفقات الابتعاد عن المخاطر.

 

 

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