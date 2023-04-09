تجميد عمل المنشآت.. إضراب 1350 عاملا يهدد قطاع النفط في بريطانيا

قالت نقابة “يونايت يونين” وهو اتحاد تجاري بريطاني وأيرلندي، إن حوالي 1350 عاملاً يخدمون في منصات النفط في بحر الشمال لشركات الطاقة الكبرى مثل BP Plc وShell Plc و TotalEnergies SE سيضربون في 24 أبريل الجاري بعد فشلهم في تسوية نزاعات العقود.

إضراب عمال النفط

ووفقا لما نقلته وكالة بلومبرج، سيستمر الإضراب حتى 26 أبريل الجاري وسيشمل عمال في الخارج من خمس شركات، وقالت النقابة إن الإضراب بشأن الوظائف والأجور سيؤدي إلى "تجميد" عمل المنشآت.

وقال الاتحاد، إن "تسونامي الإضراب الصناعي" سيؤثر أيضًا على شركات Harbour Energy Plc و CNR International Ltd وEnquest Plc وIthaca Energy Plc، وومن بين العمال المعنيين تقنيو الكهرباء والإنتاج والميكانيك وطاقم سطح السفينة ومشغلو الرافعات وعمال تركيب الأنابيب وعمال الحفر.

وبالفعل وافق 150 عاملاً على بدء إضراب يوم 5 أبريل لمدة 48 ساعة، ومن المقرر أن يستمر الإضراب حتى 9 يونيو المقبل.

وعرضت الإضرابات إنتاج المملكة المتحدة من النفط والغاز الطبيعي للخطر تمامًا في الوقت الذي تحاول فيه أوروبا الابتعاد عن الاعتماد على الإمدادات الروسية، التي تخنقها موسكو في أعقاب غزو أوكرانيا.

إغلاق المدارس

وتواجه جميع المدارس الحكومية في إنجلترا عمليات إغلاق متزامنة خلال الفصل الصيفي في "أكبر إضراب مسجل" حيث تستعد نقابات التدريس المتشددة لتنسيق الإضرابات.

ووفقا لما نقلته صحيفة التلجراف البريطانية، فإن الإغلاق المخطط له هو الأكبر على الإطلاق بالنسبة للمدارس وقالت الصحيفة البريطانية، قد يُجبر ملايين الأطفال على البقاء في المنزل لعدة أيام دراسية بعد أن قالت نقابة المعلمين، إنها ستدعم إضراب أعضائها قبل نهاية الفصل الصيفي.