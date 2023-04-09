الأحد 09 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

المؤبد لعامل قتل سيدة بسبب خلافات فى سوهاج

محكمة
محكمة

قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الأحد، بمعاقبة عامل، بالسجن المؤبد؛ لاتهامه بقتل المجنى عليها بقرية الأحايوة شرق بدائرة مركز أخميم.

تعود أحداث القضية إلى عام 2022 بدائرة مركز أخميم، عندما تلقى رئيس المباحث بلاغا بمقتل سيدة فى مسكنها والعثور على جثتها فى حالة خنق.

وبعد تقنين الإجراءات كشفت التحريات أن المتهم وراء ارتكاب الواقعة بسبب خلافات بينهما وفى يوم الحادث حدثت بينهما مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة قام خلالها المتهم بخنق المجنى عليها وفر هاربا.

وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.

محكمة جنايات سوهاج قتل السجن المؤبد عامل أخميم

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