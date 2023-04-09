الإحصاء يعلن أهم 8 سلع قادت فاتورة الاستيراد للتراجع 28% مطلع 2023

كشف الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، عن قائمة أهم السلع التى انخفضت قيمة وارداتها مطلع عام 2023، لتقود القيمة الإجمالية للواردات إلى التراجع نحو 6.33 مليار دولار خلال يناير 2023 مقابل 8.83 مليار دولار خلال يناير 2022 بنسبة انخفاض 28.2%.

وبلغت قيمة الواردات من لدائن بأشكالها الأولية 294.7 مليون دولار خلال شهر يناير 2023 مقابل 470.6 مليون دولار خلال شهر يناير 202 بنسبة انخفاض قدرها 37.4%.

بلغت قيمة الواردات من مواد أولية من حديد أو صلب 246.7 مليون دولار خلال شهر يناير 2023 مقابل 564.4 مليون دولار خلال شهر يناير 2022 بنسبة انخفاض قدرها 56.3%.

بلغت قيمة الواردات من مواد كيماوية عضوية وغير عضوية 239.8 مليون دولار خلال شهر يناير 2023 مقابل 300.1 مليون دولار خلال شهر يناير 2022 بنسبة انخفاض قدرها 20.1%.

بلغت قيمة الواردات من البترول الخام 216.3 مليون دولار خلال شهر يناير 2023 مقابل 254.6 مليون دولار خلال شهر يناير 2022 بنسبة انخفاض قدرها 15%.

بلغت قيمة الواردات من أدوية ومحضرات صيدلة 195.3 مليون دولار خلال شهر يناير 2023 مقابل 383.7 مليون دولار خلال شهر يناير 2022 بنسبة انخفاض قدرها 49.1%.

بلغت قيمة الواردات من ذرة 141.6 مليون دولار خلال شهر يناير 2023 مقابل 268.8 مليون دولار خلال شهر يناير 2022 بنسب ة انخفاض قدرها 47.3%.

بلغت قيمة الواردات من خشب ومصنوعاته 141.1 مليون دولار خلال شهر يناير 2023 مقابل 143.3 مليون دولار خلال شهر يناير 2022 بنسبة انخفاض قدرها 1.6%.

بلغت قيمة الواردات من فول الصويا 117.9 مليون دولار خلال شهر يناير 2023 مقابل 289 مليون دولار خلال شهر يناير 2022 بنسبة انخفاض قدرها 59.2%.