الأحد 09 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الإحصاء يعلن أهم 8 سلع قادت فاتورة الاستيراد للتراجع 28% مطلع 2023

واردات
واردات

كشف الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، عن قائمة أهم السلع التى انخفضت قيمة وارداتها مطلع عام 2023، لتقود القيمة الإجمالية للواردات إلى التراجع نحو 6.33 مليار دولار خلال يناير 2023 مقابل 8.83 مليار دولار خلال يناير 2022 بنسبة انخفاض 28.2%.

وبلغت قيمة الواردات من لدائن بأشكالها الأولية 294.7 مليون دولار خلال شهر يناير 2023 مقابل 470.6 مليون دولار خلال شهر يناير 202 بنسبة انخفاض قدرها 37.4%.

بلغت قيمة الواردات من مواد أولية من حديد أو صلب 246.7 مليون دولار خلال شهر يناير 2023 مقابل 564.4 مليون دولار خلال شهر يناير 2022 بنسبة انخفاض قدرها 56.3%.

بلغت قيمة الواردات من مواد كيماوية عضوية وغير عضوية 239.8 مليون دولار خلال شهر يناير 2023 مقابل 300.1 مليون دولار خلال شهر يناير 2022 بنسبة انخفاض قدرها 20.1%.

بلغت قيمة الواردات من البترول الخام 216.3 مليون دولار خلال شهر يناير 2023 مقابل 254.6 مليون دولار خلال شهر يناير 2022 بنسبة انخفاض قدرها 15%.

بلغت قيمة الواردات من أدوية ومحضرات صيدلة 195.3 مليون دولار خلال شهر يناير 2023 مقابل 383.7 مليون دولار خلال شهر يناير 2022 بنسبة انخفاض قدرها 49.1%.

بلغت قيمة الواردات من ذرة 141.6 مليون دولار خلال شهر يناير 2023 مقابل 268.8 مليون دولار خلال شهر يناير 2022 بنسب ة انخفاض قدرها 47.3%.

بلغت قيمة الواردات من خشب ومصنوعاته 141.1 مليون دولار خلال شهر يناير 2023 مقابل 143.3 مليون دولار خلال شهر يناير 2022 بنسبة انخفاض قدرها 1.6%.

بلغت قيمة الواردات من فول الصويا 117.9 مليون دولار خلال شهر يناير 2023 مقابل 289 مليون دولار خلال شهر يناير 2022 بنسبة انخفاض قدرها 59.2%.

الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء قيمة الواردات لدائن حديد أو صلب أدوية

الأكثر قراءة

مصر تطرح أغنى 5 مناطق للذهب فى مزايدة عالمية.. وكراسة الشروط بـ2000 دولار

هل تغيرت خطوات استخراج قرارات العلاج على نفقة الدولة؟.. الحكومة ترد

المشدد 6 سنوات لعامل يروج الهيروين في الإسكندرية

قافلة طبية لحياة كريمة برأس غارب وصرف العلاج بالمجان

15 محضرًا تموينيًا وضبط 130 كيلو لحوم غير صالحة في حملات مكبرة بسوهاج

انتشال جثة شاب غرق فى النيل بالبدرشين.. والتحريات: لا شبهة جنائية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي سعدة

تصرفات طائشة

جرجس صفوت

ألن يمر المسيح من هُنا؟

علي ترك

زيارة إلى عرب المعادى "المصرية السودانية"

د. داليا مجدي عبدالغني

ليلة السقوط.. براعة فى نسْج الخيوط

ماجد حبته

إيرانى يفوز بجائزة سعودية!

محمد المعتصم

الشيخ زويد ورجال الجيش المصرى

د.أحمد الخميسى

حكايات مراسل إذاعة

وائل لطفي

إفطار المطرية  والجمال المصرى

صور

احتفال "غزوة بدر" في السيدة نفيسة بحضور وزير الأوقاف ومحافظ القاهرة ونقيب الأشراف

أوسطه مغفرة.. صلاة التراويح من مسجد عمرو بن العاص

رمضان في مصر.. إفطار الأهالي في مصر القديمة

محطة تل أبيب

المزيد

إطلاق 3 صورايخ من سوريا باتجاه الجولان.. و"لواء القدس" يتوعد إسرائيل

الشرطة الإسرائيلية تقتحم بعض باحات الأقصى

استشهاد شاب فلسطينى برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلى شمال غرب الضفة الغربية