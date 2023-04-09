المديريات التعليمية تستعد لطباعة امتحانات الفصل الدراسى الثانى

بدأت المديريات التعليمية بمختلف محافظات الجمهورية في الاستعداد والتجهيز لامتحانات نهاية العام الدراسي لطلاب صفوف النقل، حيث أكد بعض مديري المديريات التعليمية أنهم بدأوا في التجهيز لامتحانات نهاية العام الدراسي لطلاب صفوف النقل، المقرر انطلاقها في 6 مايو القادم.

وقال مصدر مسئول بمديرية التربية والتعليم بالقاهرة إنه تم تكليف الموجهين الأوائل بكافة الإدارات التعليمية لوضع أسئلة الامتحانات في جميع المواد الدراسية وفقا لمواصفات الورقة الامتحانية.

وأشار المصدر إلى أنه سيتم التجهيز والانتهاء من كافة أعمال الامتحانات قبل إجازة عيد الفطر.

وفي ذات السياق، تفقد سعيد عطية، مدير عام إدارة المستقبل التعليمية التابعة لمديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، المطبعة السرية للامتحانات، وذلك للوقوف على آخر المستجدات داخل المطبعة السرية، والتأكد من جميع الصيانات بها، كما تأكد أن المطبعة مستعدة لطباعة امتحانات الفصل الدراسي.

وكانت قد حذرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المديريات التعليمية من عقد الاختبارات العملية أو التقييمات العملية للأنشطة اللاصفية (الأساسية، الاختيارية) أو أداء المهام الأدائية للصفين الرابع والخامس الابتدائي للفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 2022-2023، اليوم الأحد، لاحتفال الأخوة المسيحيين بعيد السعف.

ويعد امتحان المهام الأدائية للصفين الرابع والخامس الابتدائي من عوامل التقييم التي يخضع لها الطلاب خلال العام الدراسي الحالي 2022-2023، بجانب الاختبارات التي يجريها خلال الفصل الدراسي، وتستهدف اختبارات المهام الأدائية قياس مدى اكتساب الطلاب المهارات خلال العام الدراسي.

واختبارات المهام الأدائية تستهدف تقييم فهم الطلاب مخرجات التعلم، حيث يوضح المعلم للطلاب طبيعة المهمة المطلوبة وفقًا للمادة، وينفذ الطالب المهمة المطلوبة منه في الحصة الأخيرة خلال اليوم الدراسي العادي دون الحاجة إلى لجان امتحانية أو رقم الجلوس، حيث تجرى الاختبارات داخل الفصل وتحت إشراف معلم المادة الذي يتولى التقييم.

إجراء اختبارات المهام الأدائية للصفين الرابع والخامس الابتدائي