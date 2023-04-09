الأحد 09 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

قافلة طبية لحياة كريمة برأس غارب وصرف العلاج بالمجان

قوافل علاجية
قوافل علاجية

أعلنت مديرية الشئون الصحية بمحافظة البحر الأحمر عن توقيع الكشف الطبي على 569 مواطنًا في قافلة طبية خلال يومي 7 و8 أبريل الجاري، بالوحدة الصحية لقرية الأمل بمدينة رأس غارب ضمن القوافل العلاجية لمبادرة حياة كريمة. 

وأكدت المديرية، في بيانٍ لها، أنه تم إجراء الكشف وفحص وصرف العلاج مجانًا، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، وزيرالصحة، وتحت إشراف الدكتور إسماعيل العربي، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر.

كما شملت القافلة إجراء 216 فحصًا معمليًا، وإجراء 17 أشعة و"سونار"، و97 حالة كشف مبكر عن الأمراض المزمنة، وإجراء جميع الكشوفات والفحوصات وصرف العلاج بالمجان، وذلك لضمان وصول الخدمة الطبية لجميع أهالي قري ومدن محافظة البحر الأحمر.

كانت أعلنت مديرية الشئون الصحية بمحافظة البحر الأحمر عن خريطة القوافل العلاجية الشهرية التابعة لمبادرة حياة كريمة خلال شهر أبريل الجاري بالبحر الأحمر، والتي تطوف قرى المحافظة، حيث تم تخفيضها من 8 قوافل شهرية إلى 4 قوافل تزامنًا مع حلول شهر رمضان المبارك. 

وكشفت خطة القوافل، خلال أبريل، أن أولى القوافل انطلقت يوم 1 أبريل الجاري وقضت يومى 1 و2 أبريل بقرية الحمروين التابعة لمدينة القصير، والتي تبعد عن المدينة من ناحية الشمال تقريبًا 60 كيلومترًا. 

ومن الحمروين انطلقت القوافل إلى منطقة الأمل أيضًا التابعة لمدينة القصير، حيث قضت فيها يومى 3 و4 أبريل، ومن القصير إلى أم الحويطات بسفاجا يومى 5 و6 أبريل، ومن أم الحويطات إلى منطقة الأمل برأس غارب يومى 7 و8 أبريل، وبذلك تم اختتام القوافل العلاجية الشهرية خلال أبريل.

وتقوم القوافل العلاجية الشهرية التابعة لمبادرة حياة كريمة بإجراء الكشف الطبى وصرف العلاج والفحص المبكر عن الأمراض المزمنة، وكذلك الأشعة والتحاليل مجانًا، وصرف العلاج مجانًا، والتحويل للمستشفيات إذا لزم الأمر.

الأمراض المزمنة البحر الاحمر القوافل العلاجية خدمة الطبية صرف العلاج مجانا مبادرة حياة كريمة محافظة البحر الأحمر

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