الأحد 09 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

10 مايو.. محاكمة عامل قتل صديقه بحجر فى كرداسة

حبس متهم
حبس متهم

حددت محكمة الاستئناف جلسة 10 مايو المقبل لنظر محاكمة المتهم بقتل صديقه من الصم والبكم بسبب خلاف مالي على 8 آلاف جنيه، في منطقة كرداسة.

أنهى عامل من "الصم والبكم" حياة صديقه مستخدما حجرا بأن انهال به على رأسه حتى لفظ أنفاسه الأخيرة، بسبب امتناع المجنى عليه من "الصم والبكم" عن سداد مبلغ 8 آلاف جنيه استلفها من المتهم ورفض سداده.

وكشف أمر الإحالة عن أن المتهم "أ . م" 20 سنة، عامل، قتل المجنى عليه "ع . ج" مع سبق الإصرار بأنه على إثر خلاف مالى سابق بينهما، بيت النية وعقد العزم على الخلاص منه عقب مماطلة المجنى عليه في سداد الدين المستحق عليه والبالغ 8 آلاف جنيه لدى المتهم، فاصطحبه إلى مكان خالٍ من المارة وما إن ظفر به حتى التقط "حجرا" وضربه على رأسه فأحدث إصابته التي أودت إلى وفاته قاصدا من ذلك قتله.

حجر خلاف مالي كرداسة قتل محاكمة

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