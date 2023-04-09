الأحد 09 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مصرع شخص وإصابة 23 إثر تصادم أتوبيس وجرار زراعى فى أسوان

تصادم أتوبيس
تصادم أتوبيس

لقى شخص مصرعه بينما أصيب 23 آخرون، صباح اليوم الأحد، إثر وقوع حادث تصادم أتوبيس يستقله سودانيون مع جرار زراعي بطريق أبوسمبل جنوب محافظة أسوان.

وتلقت غرفة عمليات النجدة في أسوان إخطارًا يفيد بوقوع حادث تصادم أتوبيس مع جرار زراعي بطريق أبوسمبل جنوب المحافظة عند الكيلو 95، مما أسفر عن مصرع شخص وإصابة 23 آخرين، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهم.

- نتائج المعاينة

وانتقلت الجهات الأمنية إلى مكان الحادث لمعاينته واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتبين أن جميع ركاب الأتوبيس سودانيو الجنسية، ماعدا شخصين فقط مصريين منهما متوفي. 

وجار رفع آثاره من الطريق لتيسير الحركة المرورية أمام المارة بالطريق وللحفاظ على أرواح وسلامة المواطنين، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالها، للوصول إلى الأسباب وراءها.

أسوان طريق أبوسمبل مصرع شخص إصابة 23 شخص الكيلو 95 جنوب محافظة أسوان

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