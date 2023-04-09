ضبط المتهم بقتل سائق "توك توك" فى المحلة الكبرى

نجحت الأجهزة الأمنية بالغربية، في القبض على عاطل بتهمة قتل سائق توك توك، مستخدمًا عصا خشبية (شومة)، وذلك عقب حدوث مشادات كلامية بينهما؛ بسبب الأولوية على المرور، بقرية شبرابابل بدائرة مركز المحلة، وجرى نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة العامة.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، قد تلقت بلاغًا بنشوب مشاجرة بقرية شبرا بابل مركز المحلة وإصابة أحد الأشخاص، وانتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ وتبين مقتل سائق توكتوك، بعد التعدى عليه بالضرب بـ (شومة)، على يد أحد الأشخاص على إثر خلافات بينهما بعد تدخل المتهم للدفاع عن ابن عمه لوجود خلافات بينه وبين القتيل، على أولوية المرور، وتم نقل الجثة للمشرحة وضبط مرتكب الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية.

وتبين من الفحص، وسؤال شهود العيان، أن السبب في الحادث أولوية المرور، قبل الإفطار، ونشبت مشادات كلامية بينهما تطورت إلى ضرب المتهم المجني عليه والاعتداء عليه بشومة، أسفرت عن إصابة المجني عليه بتهشم في الرأس ونزيف داخلي، وفر المتهم هاربًا.

جرى نقل المصاب إلى مستشفى المحلة العام، ولفظ أنفاسه الأخيرة، نتيجة الإصابة، وجرى نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة العامة، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن ظروف وملابسات الواقعة، وبتقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض على المتهم، بعدما تم تحديد مكانه الذي إختبأ فيه خارج زمام القرية وجرى اقتياده إلى ديوان القسم، وحرر المحضر اللازم وتم إخطار النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لبيان الصفة التشريحية والوقوف على أسباب وظروف وملابسات الواقعة، وتسليم جثة الضحية لأهله لدفنها عقب تقرير الطب الشرعي، ومن المنتظر تشييع جثمان سائق التوك توك الراحل اليوم الأحد بمسقط رأسه بذات القرية.