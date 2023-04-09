الأحد 09 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الشرطة الإسرائيلية تقتحم بعض باحات الأقصى

اقتحام المسجد الأقصى
اقتحام المسجد الأقصى

اقتحمت قوات من الشرطة الإسرائيلية، مساء السبت، بعض الباحات داخل المسجد الأقصى وأغلقت أحد أبوابه، وفق شهود عيان.

وتزامنًا مع الاقتحام، تحصّن عشرات المصلين داخل المصلى القبلي بالمسجد، وأغلقوا أبوابه تحسبًا لاقتحام القوات الإسرائيلية ومنعهم من الاعتكاف.

ورد المصلون على اقتحامات الشرطة بالتكبير، وفق الشهود.

وقال الشهود إنّ القوات أغلقت "باب المطهرة" أحد أبواب المسجد الأقصى، ومنعت المصلين من الدخول عبره، كما تمركزت عند باقي الأبواب بشكل مكثف.

وقالت هيئة البث الإسرائيلي (رسمية) إنّ قوات الشرطة تتجهز لمنع اعتكاف المصلين قبل صلاة الفجر.

وأشارت أنه لا توجد حتى الآن علامات واضحة على نية الشرطة كيفية التعامل مع المعتكفين.

وعرقلت الشرطة الإسرائيلية دخول عشرات المصلين إلى المسجد الأقصى، بحسب الشهود.

وتشهد مدينة القدس توترا منذ بداية الأسبوع الماضي، في أعقاب إقدام الشرطة الإسرائيلية على اقتحام المسجد الأقصى ليلا، ومنع المصلين من الاعتكاف فيه.

وأدت الاقتحامات المتكررة للأقصى إلى توتر واشتباكات في أنحاء الأراضي الفلسطينية والمناطق العربية في إسرائيل، بالإضافة إلى إطلاق قذائف صاروخية من لبنان وغزة. 

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