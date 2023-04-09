الجيش السوري : مقتل وإصابة 15 مسلحا من "النصرة" في محاولة تسلل فاشلة

قضى الجيش السوري على أكثر من 15 مسلحا من تنظيم جبهة النصرة خلال اشتباكات ليلية عنيفة مع مسلحي "جبهة النصرة" خلال محاولة تسلل فاشلة نفذها مسلحو التنظيم على محور بلدة "كفرعمة" بريف حلب الغربي.

وحاولت مجموعة مسلحة من جبهة النصرة التسلل بعد منتصف الليلة، باتجاه محور "الفوج 46/ كفرعمة" غرب حلب، وقامت اشتباكات عنيفة مع مسلحي التنظيم الإرهابي فور اكتشاف محاولة التسلل، تزامنا مع رمايات مدفعية وصاروخية عنيفة نفذها الجيش السوري على مسارات الهجوم وخطوط الإمداد الخلفية للمهاجمين".



وكان الجيش السوري قد رفع حالة الجاهزية على كامل خطوط الاشتباك مع المسلحين، تحسبا لأي طارئ قد تشهده هذه الجبهة بين الحين والآخر.



وأعلن اللواء أوليغ غورينوف، نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا، أمس عن محاولة مسلحي جماعة "الحزب الإسلامي التركستاني" (الإرهابية المحظورة في روسيا) في سوريا، اقتحام الأراضي التي تسيطر عليها دمشق، وإحباط المحاولة.



وقال غورينوف في إيجاز صحفي، "في محافظة إدلب، في منطقة كفر بطيخ، حاول مسلحون من جماعة إرهابية تابعة للحزب الإسلامي التركستاني اقتحام الأراضي التي تسيطر عليها قوات الحكومة السورية وذكر غورينوف: "أن ثلاثة مسلحين (من الحزب التركستاني) قد قتلوا".



وكان المركز الروسي للمصالحة في سوريا أعلن يوم الأربعاء الماضي، أن الجيش السوري تصدى لمحاولة مسلحي جماعة "الحزب الإسلامي التركستاني"، الإرهابية التسلل إلى أراضي الدولة السورية، بالقرب من قرية كوكبة في محافظة إدلب".



وأضاف المركز في بيان صحفي، أنه أثناء التصدي للهجوم قتل عسكريان سوريان وأصيب 4 آخرون بجروح.

وأكد المركز الروسي أن القوات الحكومية السورية تمكنت من القضاء على 9 مسلحين.

