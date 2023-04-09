الأحد 09 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

وزير الرياضة: مينفعش نهائى كأس مصر بدون «Var»

أشرف صبحي
أشرف صبحي

يرى أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أنه لا يجوز غياب تقنية الفيديو عن مباراة نهائي كأس مصر.


وقال أشرف صبحي، في تصريحات لبرنامج “الماتش”، مع هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد: “الفار مسئولية من يدير ولن نعود للوراء من جديد مهما كان الوضع، والوزارة كجهة ادارية لا تمانع في تجديد التعاقد مع شركة تقنية الفيديو”.

 

وأردف: "مينفعش نهائي كأس مصر بدون تقنية فيديو ولا يصح إلا الصحيح".

 

وتابع “اتحاد الكرة مسئول مسئولية كاملة عن إدارة الكرة في مصر، أحمد مجاهد خاض بشجاعة معركة ‘سناد مباراتي القمة لحكام مصريين”.


واختتم: “بيريرا رئيس لجنة الحكام رأى ان ضيق الوقت يمنع استقدام حكام أجانب لنهائي كأس مصر”.

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