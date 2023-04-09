الأحد 09 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

زوجة سيد مكاوى: زوجى لا يُنسى مهما طال الفراق

زوجة سيد مكاوي
زوجة سيد مكاوي

قالت زينات خليل، زوجة الراحل العظيم سيد مكاوي، إن زوجها لا يُنسى مهما طال الفراق، معقبة: "سيد مكاوي عايش معانا وفي حياتنا طول الوقت، لأن تأثيره كان مختلف عليا وعلى بناتي".

رضا القلب 

وأكدت زينات خليل، خلال لقائها ببرنامج "رأي عام" مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، المذاع عبر فضائية "تن"، أنه كان يعيش في حالة من الرضا الكامل على كافة النعم التي منّ الله عليه بها.

وتابع: "ماكنش في قلبه أي حقد أو زعل من أي ملحن على الإطلاق، كل حياته وتفكيره كان منصبًا في إسعاد الناس والجمهور بأعماله اللي بيقدمها".

أعمال سيد مكاوي 

يذكر أن سيد مكاوي كان في بدايته مهتمًا أكثر بالغناء ويسعى لأن يكون مطربًا وتقدم بالفعل للإذاعة المصرية في بداية الخمسينيات، وتم اعتماده كمطرب بالإذاعة وكان يغني أغاني تراث الموسيقى الشرقية من أدوار وموشحات على الهواء مباشرة في مواعيد شهرية ثابتة.

وقدم سيد مكاوي خلال مشواره الفني أعمالًا فنية بعالم اللحن الموسيقي لا تُنسى مثل لو بتعزني، بعدين نتعاتب، أنا هنا يا ابن الحلال، همس الحب، يا أحلى كلام.

زينات خليل زوجة سيد مكاوي الملحن سيد مكاوي قناة تن رأي عام

الأكثر قراءة

مصر تطرح أغنى 5 مناطق للذهب فى مزايدة عالمية.. وكراسة الشروط بـ2000 دولار

أخفى 10 ملايين جنيه فى شركات وسيارات.. استجواب متهم بغسل حصيلة تجارته من العملة

اليوم.. البابا تواضروس الثاني يترأس قداس أحد الشعانين

"وقت الحساب".. أحمد العوضي يروج لأحداث مسلسل ضرب نار الحلقة 17

المطربة لطيفة تطرح دعاء "راضيين" بمناسبة شهر رمضان الكريم

مزارع ونجله يضربان ابن عمهما بشومة بسبب خلافات على الميراث بسوهاج

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي ترك

زيارة إلى عرب المعادي "المصرية السودانية"

د. داليا مجدي عبدالغني

ليلة السقوط.. براعة فى نسْج الخيوط

ماجد حبته

إيرانى يفوز بجائزة سعودية!

محمد المعتصم

الشيخ زويد ورجال الجيش المصرى

د.أحمد الخميسى

حكايات مراسل إذاعة

وائل لطفي

إفطار المطرية  والجمال المصرى

محمد رفعت

مفاجأة المتحدة فى الكتيبة 101!

أمل زيادة

حسين رياض.. أبو السينما

صور

احتفال "غزوة بدر" في السيدة نفيسة بحضور وزير الأوقاف ومحافظ القاهرة ونقيب الأشراف

أوسطه مغفرة.. صلاة التراويح من مسجد عمرو بن العاص

رمضان في مصر.. إفطار الأهالي في مصر القديمة

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الأردنية تحمل إسرائيل مسؤولية التصعيد فى القدس والأراضى الفلسطينية المحتلة

إصابات جراء مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلى وسط الخليل

هيئة مقاومة الجدار: الاحتلال يصادق على 6 مخططات لأغراض توسعة المستوطنات