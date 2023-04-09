زوجة سيد مكاوى: زوجى لا يُنسى مهما طال الفراق

قالت زينات خليل، زوجة الراحل العظيم سيد مكاوي، إن زوجها لا يُنسى مهما طال الفراق، معقبة: "سيد مكاوي عايش معانا وفي حياتنا طول الوقت، لأن تأثيره كان مختلف عليا وعلى بناتي".

رضا القلب

وأكدت زينات خليل، خلال لقائها ببرنامج "رأي عام" مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، المذاع عبر فضائية "تن"، أنه كان يعيش في حالة من الرضا الكامل على كافة النعم التي منّ الله عليه بها.

وتابع: "ماكنش في قلبه أي حقد أو زعل من أي ملحن على الإطلاق، كل حياته وتفكيره كان منصبًا في إسعاد الناس والجمهور بأعماله اللي بيقدمها".

أعمال سيد مكاوي

يذكر أن سيد مكاوي كان في بدايته مهتمًا أكثر بالغناء ويسعى لأن يكون مطربًا وتقدم بالفعل للإذاعة المصرية في بداية الخمسينيات، وتم اعتماده كمطرب بالإذاعة وكان يغني أغاني تراث الموسيقى الشرقية من أدوار وموشحات على الهواء مباشرة في مواعيد شهرية ثابتة.

وقدم سيد مكاوي خلال مشواره الفني أعمالًا فنية بعالم اللحن الموسيقي لا تُنسى مثل لو بتعزني، بعدين نتعاتب، أنا هنا يا ابن الحلال، همس الحب، يا أحلى كلام.