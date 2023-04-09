الأحد 09 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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تحقيقات ومتابعات

مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 17.. جنود الجيش يحاربون التكفيريين رغم نفاد الذخيرة: "هيدخلوا الكمين على جثثنا"

الكتيبة 101
الكتيبة 101

عرضت الحلقة 17 من مسلسل الكتيبة 101 قوة وشجاعة القوات المصرية في التصدي لهجمات التكفيريين التي شهدتها مدينة الشيخ زويد العام 2015.

 

احداث مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 17

إذ كشف مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 17 عن نفاد الذخيرة من جنود الجيش المصري بكمين الرفاعي، وعلى الرغم من ذلك استمرارهم في قتال التكفيريين لذلك لجأوا إلى استخدام القنابل اليدوية وهم يقولون "هيدخلوا الكمين على جثثنا" مما يوضح استبسال جنود وضباط الجيش المصري في الدفاع عن أرض سيناء حتى أخر لحظة.

كذلك قد عرض مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 17 ظهور الجنود والضباط خلال معركة الشيخ زويد حسبما وصفهما الضابط "هارون" وحوشًا لكونهم لم يتخلوا عن الكمائن أثناء سيل القصف الذي وجه لها من قبل الإرهابيين إذ لم يسمحوا لهؤلاء التكفيريين بدخول الكمائن ودافعوا عنها وعن زملائهم داخلها بشجاعة وقوة.

وقد أظهر مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 17 أيضًا نتائج دخول الجيش بطيران الآباتشي إلى مدينة الشيخ زويد وهو مقتل ٥٤ تكفيريا، وكذلك نتائج إخبار نجل الشيخ موسى الجيش عن أماكن هروب التكفيريين من ضرب هذه الأماكن بالطيران أيضًا مما نتج عنه انتصار عظيم للجيش ليقول قائد الكتيبة عند سماعه صراخ التكفيريين "الحمد لله". 

وقد تسببت المعركة الدامية بين قوات الجيش والتكفيريين في وقوع ضحايا من الجيش من بينهم الضابط إدريس كذلك نتج عنها إلحاق الضرر بالتكفيريين وبث الرعب في نفوسهم ووقوع الكثير في صفوفهم.

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قصة مسلسل الكتيبة 101 

مسلسل الكتيبة 101، تدور أحداثه حول وقائع حقيقية تتمثل في استبسال الكتيبة 101 في التصدي للتنظيمات التكفيرية والإرهابية في شمال سيناء، ويشارك في بطولته عدد كبير من النجوم، من بينهم عمرو يوسف وآسر ياسين، فتحي عبد الوهاب، خالد الصاوي، سيناريو وحوار إياد صالح وإخراج محمد سلامة.

 

صناع وأبطال مسلسل الكتيبة 101

«الكتيبة 101» من بطولة نخبة كبيرة من النجوم والفنانين، منهم عمرو يوسف، وآسر ياسين، وفتحى عبدالوهاب، خالد الصاوى، أحمد صلاح حسنى، وفاء عامر، عمرو وهبة، عارفة عبدالرسول، مهند حسني، وعدد كبير من الفنانين وضيوف الشرف، وهو من تأليف إياد صالح، وإخراج محمد سلامة، ومن إنتاج شركة سينرجي، ويعرض في الساعة 8 و45 دقيقة.

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