زوجة سيد مكاوى: محظوظة إنى كنت سيدة هذا الرجل العظيم

كشفت زينات خليل، زوجة الراحل سيد مكاوي، عن بداية ملامح قصة الحب الكبيرة التي جمعتها بزوجها الملحن سيد مكاوي.

ألحان سيد مكاوي

وقالت السيدة زينات خليل، خلال لقائها ببرنامج "رأي عام" مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، المذاع عبر فضائية "تن"، إنها تخرجت من كلية التربية الفنية، وذهبت لرسم سيد مكاوي، معبرة: "كان عامل وقتها اسأل مرة عليا، والإذاعة كانت مهتمة جداً بألحانه وأعماله، ولهذا في بداية الأمر اعتقدت أنه شيخ".

بداية الحب

وأضافت في حديثها، أن الشغف تملك قلبها لمعرفة هذا الشخص العظيم الذي فاضت موهبته وظهرت للجميع، معبرة: "أول ما بدأ يغني ماكنتش قادرة أوقف دموعي، وسألني بتعيطي ليه لكن ما كنتش عارفة أرد عليه".

وتابعت: "سألني في اللقاءات الأولى إذا كنت مخطوبة أم لأ، وتطورت علاقتي به حتى الزواج، وأنا محظوظة إني كنت سيدة هذا الرجل".