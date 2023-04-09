الأحد 09 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

قصور الثقافة تحيى ذكرى على حميدة ضمن المقهى الثقافى (صور)

مسرح النادي الاجتماعي
مسرح النادي الاجتماعي بمطروح

وسط تفاعل وإقبال جماهيري، أقيمت الليلة الخامسة من ليالي رمضان الثقافية والفنية على مسرح النادي الاجتماعي بمطروح، ضمن فعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، بالبرنامج المركزي لوزارة الثقافة بالمحافظات.

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مسرح النادي الاجتماعي بمطروح

في مقهى بيرم التونسي، عقدت ندوة ببرنامج عطر الأحباب، عن المطرب الراحل علي حميدة، تحدث فيها شقيقه الإعلامي إسماعيل حميدة، أوضح فيها السيرة الذاتية للراحل والتي كتبها بيده قبل وفاته بعام واحد، وعن مولده ونسبه، كما تحدث عن الشهادات التي حصل عليها بجانب الأوسمة وشهادات التقدير وأهم أعماله، وذكر أنه صاحب أعلى مبيعات، كما ذكر الأعمال السينمائية التي شارك فيها الراحل.

قد تكون صورة ‏‏‏٤‏ أشخاص‏ و‏أشخاص يرقصون‏‏
مسرح النادي الاجتماعي بمطروح

وفي برنامج العروض الفنية، قدمت فرقة بني سويف للموسيقي العربية باقة من أغانيها، منها "من حبي فيك ياجاري، يا ملتقى الصحبة، لولا الملامة، لأجل النبي محمد، دارت الأيام، رمضان جانا" بقيادة محمد يسري.

وأقيم عرض فني فرقة الحرية للفنون الشعبية، قدمت خلاله مجموعة متميزة من الفقرات الاستعراضية التي أمتعت الجمهور، منها "التنورة، حلاوة شمسنا، تحيا مصر، الصيادين، صولو إسكندراني، الزفة".

قد تكون صورة ‏‏شخصين‏ و‏حشد‏‏
مسرح النادي الاجتماعي بمطروح

كما شارك مجموعة من الشعراء بعدد من قصائدهم بمقهي بيرم التونسي، وهم الشاعر مجدي المناديلي، الشاعر علاء أبو خلعة، الشاعر مسعود سليمان، الشاعر عبدالعال هاين، الشاعر سعيد عوض الشاعر مختار عوض، الشاعر رافع مفتاح، الشاعر عبد الرحمن حجاب، إسلام المالكي، الدكتور إسلام عبد الرحمن، الدكتور شوق النكلاوي، الشاعر محمد العلمي، الدكتور سوزان شاهين. 

واستمر تنفيذ العديد من الورش الفنية المركزية، ومنها اليوم الختامي من ورشة الكروشيه لإدارة ثقافة المرأة وعرض نتاج الورش، كما واصلت الفنانة نهلة عبد القادر ورشة نسيج خرز التابعة لثقافة القرية شرحت فيها وحدات الخرز والأشكال المختلفة، إلى جانب معرض كتاب لإصدارات قصور الثقافة.

تقام الفعاليات بإشراف إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة أحمد درويش، وينظمها فرع ثقافة مطروح برئاسة محمد حمدي، ضمن برنامج ثقافي وفني شامل لقصور الثقافة بالمحافظات.

ليالي رمضان الثقافية والفنية مسرح النادي الاجتماعي بمطروح هشام عطوة الهيئة العامة لقصور الثقافة الراحل علي حميدة

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