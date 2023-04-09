الأحد 09 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

صعود "أبو ميلاد" و"الوادى" لنهائى الدورة الرمضانية لكرة القدم بمطروح

صورة من الحدث
صورة من الحدث

استأنفت إدارة الرياضة بمديرية الشباب والرياضة بمطروح، فعاليات اليوم الرابع من تصفيات الدورة الرمضانية للأندية والأحياء الشعبية لخماسيات كرة القدم، والتي تنظمها وزارة الشباب والرياضة متمثلة في الإدارة المركزية للتنمية الرياضية.

جاء ذلك تحت رعاية  الدكتور  أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، و اللواء خالد شعيب  محافظ مطروح، والدكتور وليد عبد العزيز رفاعي مدير عام المديرية، والدكتورة نجلاء البلشي وكيل المديرية للرياضة.

وانطلقت مباريات قبل النهائي في تمام الساعة التاسعة ونصف مساء بمركز شباب مطروح، حيث نجح مركز شباب أبو ميلاد في الفوز على الأمل بثلاثة أهداف مقابل هدف بضربات الترجيح، كما فاز مركز شباب الوادي على نابولي بثلاثة أهداف مقابل هدف ليصعد إلى نهائي البطولة مركز شباب أبو ميلاد في مواجهة مركز شباب الوادي.

 جدير بالذكر، أن الفريق الفائز بالمركز الأول على مستوى المحافظة سوف يشارك باللقاء الختامى على مستوى الجمهورية بالقاهرة، خلال الفترة من ٢٠ رمضان إلى ٣٠ رمضان ١٤٤٤.

يأتي ذلك  تحت إشراف كابتن محمد أنور مدير إدارة الرياضة، وتامر شطا منسق البطولة، واللجنة المنظمة أحمد شحاتة، ورضا إبراهيم، ورضا الششتاوي، وعماد زكي، و محمود إبراهيم، ومحمد خلف، ونادر محسن، ووحيد خطاب، وعلاء عبده، ومحمد النطاط، وبمشاركة الهلال الأحمر ومجهودهم المتميز.

وفي سياق آخر، كانت قد واصلت مديرية الشباب والرياضة بمطروح، متمثلة في إدارة البرلمان والتعليم المدن، تنفيذ فعاليات مُنتدى الحوار الوطني للشباب في نسخته الثانية بمحافظة مطروح، تحت شعار "فيمَا يفكر الشباب" بمركز شباب الحمام التابع لإدارة شباب الحمام، وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء خالد شعيب محافظ مطروح.

الإدارة العامة للقاعدة الشعبية التعليم المدني الدورة الرمضانية اللواء خالد شعيب محافظ مطروح ضربات الترجيح محافظة مطروح

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