غدا.. مجلس الشيوخ يناقش سياسة الحكومة لتعزيز الاقتصاد الدائري

يواصل مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، عقد جلساته العامة غدا الأحد، لمناقشة عدد من الاقتراحات برغبة المقدمة من الأعضاء.

حيث يناقش المجلس غدا، طلب لتحديد موعد المناقشة مقدم من النائب طارق نصير، وعشرين نائبا آخرين، بشأن سياسة الحكومة لتعزيز الاقتصاد الدائري بما يحقق الاستفادة القصوى من جميع الموارد الطبيعية وتقليل الهدر والنفايات.

كما تشهد الجلسة العامة الاثنين، عرض طلب مقدم من النائب سالم شتيوي سالمان وعشرين نائبا آخرين، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن ترشيد مياه الري.

ومن المقرر أيضا أن تشهد الجلسات العامة للمجلس أداء الفريق عبد المنعم التراس، اليمين الدستورية، ليكون عضوا رسميا بالمجلس، و ذلك تنفيذا لقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بتعيينه عضواً بالمجلس خلفًا للواء الراحل مصطفى كامل.

كما تواصل اللجان النوعية للمجلس عقد الاجتماعات، حيث تعقد لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، برئاسة اللواء أسامة منتصر، غدا الأحد، اجتماعا لاستكمال مناقشة موضوعات أمن المعلومات والأمن السيبراني والتوعية بمخاطره، بحضور شخصيات عامة.

فيما تعقد لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب على مهران، اجتماعا الأحد ، لمناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائب عمرو عزت بشأن إنشاء وحدة إسعاف بشارع ناهيا قسم بولاق الدكرور، بالاشتراك مع لجنة والإدارة المحلية والنقل.

كما تناقش اللجنة خلال اجتماعها الاقتراح برغبة المقدم من النائب عمرو السعيد فهمي، بشأن إنشاء نقطة إسعاف مركزية بمدينة بشبيش مركز المحلة الكبرى – محافظة الغربية.

كما تستكمل لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد لله عصر، غدا مناقشة موضوع تيسير إجراءات التقاضي.

كما تعقد لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بمجلس الشيوخ، الأحد، اجتماعًا لمناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائب حسانين توفيق بشأن تفعيل دور وزارة الثقافة تجاه ما تنتجه لطلاب المدارس من أعمال مسرحية وفنية، وذلك بالاشتراك مع التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.



كما تعقد لجنة الشئون الدينية بمجلس الشيوخ، برئاسة الدكتور يوسف عامر، اجتماعًا، لمناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائب عمرو السعيد فهمي بشأن "تشغيل المرحلة الثانوية لمعهد فتيات دخميس الإعدادي".