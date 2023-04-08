دورة رمضانية للطلائع بمركز شباب أشمنت ببني سويف بمشاركة 8 فرق

أقامت مديرية الشباب والرياضة في بني سويف، نهائي فعاليات الدورة الرمضانية بمركز شباب أشمنت بمركز ناصر

بحضور هشام الجبالي، وكيل المديرية للرياضة، ومصطفي الدمرداشي، نائب رئيس مجلس مدينة ناصر، وعاطف عبدالله أحمد مدير ادارة شباب ناصر، ومحمود سيد يوسف، أمين الوحدة الحزبية لمركز ناصر.

حيث أقيمت الدورة الرمضانية خلال النصف الأول من شهر رمضان بمشاركة 8 فرق للطلائع تنافس خلالها أكثر من 80 طليع ولاعب لعرض مهارات وفنيات لعبة كرة القدم سجل خلالها 30 هدف وصولاً بالمباراة النهائية التي أقيمت اليوم وتوزيع جوائز المركز الأول والثاني وكأس الدورة ولجنة التحكيم.

وقدم وكيل الرياضة، الشكر للفريقين علي الأداء الرائع وحث الفريق الأول علي الأداء الجيد في المباريات، والحصول على البطولة والتحلي بالاخلاق والمنافسة الشريفة مؤكداً أن الرياضة أسلوب حياة ولابد أن تبني علي الأخلاق واحترام المنافسة في المكسب والخسارة.

وأشاد مصطفي الدمرداشي، نائب رئيس مجلس مدينة ناصر، بالتنظيم الجيد والتنافس بين الفرق المشاركة بالدورة وإظهار الأخلاق الرياضية وقبول القرارات التحكيمية والمهارات الفنية للاعبين والابداع الكروي والأداء المشرف طوال مدة تنفيذ الدورة.

وفي سياق آخر، اختتمت فعاليات الدورة الرمضانية للأندية والأحياء الشعبية في خماسي كرة القدم المرحلة السنية من ( 20 - 30سنة) والتى نفذتها الإدارة المركزية للتنمية الرياضية "الإدارة العامة للقاعدة الشعبية " بوزارة الشباب والرياضة " تحت شعار (الرياضة حياة)،وذلك بإشراف من الدكتورة:سونيا عبد الوهاب رئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية بالوزارة ، الدكتورة غادة جمال مدير عام القاعدة الشعبية بالوزارة.

وأوضح مصطفى إبراهيم مدير عام الشباب والرياضة ، أن ختام الدورة التي شهدها نادي الشباب الرياضي بمدينة بني سويف، قد فاز بها فريق مركز شباب بليفيا بعد تغلبه في المباراة النهائية على نادي الشباب ، بضراء الترجيح بنتيجة 5 / 4 ، وتم تسليم كأس الدورة لصاحب المركز الاول "فريق بليفيا" والذي سيمثل المحافظة في التصفيات على مستوى محافظات الجمهورية خلال الفترة من 12 إلى 14 أبريل الجاري.