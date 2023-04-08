تفاصيل عرض الحلقة 17 من سوق الكانتو على قناة dmc

تنطلق الحلقة 17 من مسلسل سوق الكانتو بعد قليل، على قناة dmc، الذي ينتظره الجمهور بلهفة شديدة، بسبب تصاعد أحداثه بشكل كبير خلال الفترة الماضية، ويخوض بطولته النجم أمير كرارة ومي عز الدين وفتحي عبد الوهاب، من تأليف هاني سرحان، وإخراج حسين المنباوي.

الحلقة 17 من سوق الكانتو على قناة dmc

وتشهد أحداث حلقة اليوم الـ 17 من مسلسل سوق الكانتو العديد من المفاجآت والأحداث الشيقة التي اعتاد عليها متابعي ومحبي المسلسل، كما يكشف عن تصرفات “رشاد” فتحي عبد الوهاب، الانتقامية بعد حصوله على الحجة رسميًا واصبح كبير السوق بمشاركة “أمين” والد “راوية” مي عز الدين.

وكانت الحلقة السابقة شهدت غضب “طه القماش” أمير كرارة، من “راوية” مي عز الدين، بعدما حاولت مساعدته، وقامت بسد ديونه لكبير السريحة في السوق، وهو ما سمع به “رشاد” فتحي عبد الوهاب، وقام باستفزازه بأن سيدة هي التي تسد دسونه، مما أدى لاشتباكهم بالأيادي.

وبعدها مباشرة، تفاجأ “رشاد” بخبر وفاة والده “حسونة” بعد تصادمه بسيارة، لينهال بالبكاء وينهار مهددًا كل من حوله بانه سينتقم لوالده وكشف عن ملكيته للحجة، ولم يستمع أحد له، معتبرينه أنه يتحدث بسبب صدمته بوفاة والده ليس أكثر، ولكن كانت المفاجأة للجميع بأنه صادق في حديثه وانه اصبح كبر السوق رسميًا.

أبطال مسلسل سوق الكانتو

ويخوض بطولة المسلسل النجم بطولة أمير كرارة ويشاركه البطولة كل من مى عز الدين، فتحى عبد الوهاب، أحمد صلاح حسنى، مها نصار، عبد العزيز مخيون، محمود البزاوى، شيرين، ندا موسى، تامر نبيل، ثراء جبيل، سلوى عثمان، ضياء عبد الخالق، أحمد التهامى، شريف ادريس وعدد آخر من الفنانين، تأليف هانى سرحان وإخراج حسين المنباوى وإنتاج شركة سينرجى.





مواعيد عرض مسلسل سوق الكانتو

ويعرض العمل يوميًا طوال الشهر الكريم على قناة dmc الساعة 9 مساء، ويعاد الساعة 2 صباحا والساعة 1 ظهرا، كما تعرض على قناة dmc دراما الساعة 11.15 مساء والإعادة الساعة 10.30 صباحاً والساعة 3.15 عصراً، بجانب عرضه على منصة watch it الساعة 9.30 مساء.

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