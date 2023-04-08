السبت 08 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

تفاصيل عرض الحلقة 17 من سوق الكانتو على قناة dmc

سوق الكانتو
سوق الكانتو

تنطلق الحلقة 17 من مسلسل سوق الكانتو بعد قليل، على قناة dmc، الذي ينتظره الجمهور بلهفة شديدة، بسبب تصاعد أحداثه بشكل كبير خلال الفترة الماضية، ويخوض بطولته النجم أمير كرارة ومي عز الدين وفتحي عبد الوهاب، من تأليف هاني سرحان، وإخراج حسين المنباوي.

 

الحلقة 17 من سوق الكانتو على قناة dmc

وتشهد أحداث حلقة اليوم الـ 17 من مسلسل سوق الكانتو العديد من المفاجآت والأحداث الشيقة التي اعتاد عليها متابعي ومحبي المسلسل، كما يكشف عن تصرفات “رشاد” فتحي عبد الوهاب، الانتقامية بعد حصوله على الحجة رسميًا واصبح كبير السوق بمشاركة “أمين” والد “راوية” مي عز الدين.

وكانت الحلقة السابقة شهدت غضب “طه القماش” أمير كرارة، من “راوية” مي عز الدين، بعدما حاولت مساعدته، وقامت بسد ديونه لكبير السريحة في السوق، وهو ما سمع به “رشاد” فتحي عبد الوهاب، وقام باستفزازه بأن سيدة هي التي تسد دسونه، مما أدى لاشتباكهم بالأيادي.

وبعدها مباشرة، تفاجأ “رشاد” بخبر وفاة والده “حسونة” بعد تصادمه بسيارة، لينهال بالبكاء وينهار مهددًا كل من حوله بانه سينتقم لوالده وكشف عن ملكيته للحجة، ولم يستمع أحد له، معتبرينه أنه يتحدث بسبب صدمته بوفاة والده ليس أكثر، ولكن كانت المفاجأة للجميع بأنه صادق في حديثه وانه اصبح كبر السوق رسميًا. 

مسلسل تحت الوصاية الحلقة 2.. كيف يمكنك اختيار الحليب الصناعى الأنسب للرضع؟

مسلسل سوق الكانتو الحلقة 17.. رشاد يفرض سيطرته بالحجة وينتقم لوالده حسونة

أبطال مسلسل سوق الكانتو

 

ويخوض بطولة المسلسل النجم بطولة أمير كرارة ويشاركه البطولة كل من  مى عز الدين، فتحى عبد الوهاب، أحمد صلاح حسنى، مها نصار، عبد العزيز مخيون، محمود البزاوى، شيرين، ندا موسى،  تامر نبيل، ثراء جبيل، سلوى عثمان، ضياء عبد الخالق، أحمد التهامى، شريف ادريس وعدد آخر من الفنانين، تأليف هانى سرحان وإخراج حسين المنباوى وإنتاج شركة سينرجى.

 

مواعيد عرض مسلسل سوق الكانتو

ويعرض العمل يوميًا طوال الشهر الكريم على قناة dmc  الساعة 9 مساء، ويعاد الساعة 2 صباحا والساعة 1 ظهرا، كما تعرض على قناة dmc دراما الساعة 11.15 مساء والإعادة الساعة 10.30 صباحاً والساعة 3.15 عصراً، بجانب عرضه على منصة watch it الساعة 9.30 مساء.

اقرأ أيضا:

مسلسل جعفر العمدة الحلقة 17 على DMC دراما 

سوق الكانتو مسلسل سوق الكانتو الحلقة 17 مسلسل سوق الكانتو الحلقة السابعة عشر موعد عرض مسلسل سوق الكانتو مسلسل امير كرارة تفاصيل احداث مسلسل سوق الكانتو موعد عرض مسلسل مي عز الدين قصة مسلسل سوق الكانتو مسلسلات رمضان 2023 أبطال مسلسل سوق الكانتو اعادة مسلسل سوق الكانتو اعادة مسلسل سوق الكانتو الحلقة 17 مسلسلات المتحدة المتحدة شهر الفرحة

الأكثر قراءة

إيرانى يفوز بجائزة سعودية!

مصر تطرح أغنى 5 مناطق للذهب فى مزايدة عالمية.. وكراسة الشروط بـ2000 دولار

أماكن الفروع المميكنة لشركة بتروتريد لسداد فاتورة الغاز الطبيعي

مسلسل جعفر العمدة الحلقة 17.. دلال ترفض صلح جعفر بعد اتهامها بضرب عايدة

مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 17.. خطة القوات المسلحة لضرب عناصر داعش

تصاعد أحداث انتقام "العوضي" في الحلقة 17 من مسلسل ضرب نار

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

إيرانى يفوز بجائزة سعودية!

محمد المعتصم

الشيخ زويد ورجال الجيش المصرى

د.أحمد الخميسى

حكايات مراسل إذاعة

وائل لطفي

إفطار المطرية  والجمال المصرى

محمد رفعت

مفاجأة المتحدة فى الكتيبة 101!

أمل زيادة

حسين رياض.. أبو السينما

د.كريمة الحفناوى

الذكرى السابعة والأربعون ليوم الأرض

شيماء دهب

ما زال الجراب ممتلئًا (1)

صور

احتفال "غزوة بدر" في السيدة نفيسة بحضور وزير الأوقاف ومحافظ القاهرة ونقيب الأشراف

أوسطه مغفرة.. صلاة التراويح من مسجد عمرو بن العاص

رمضان في مصر.. إفطار الأهالي في مصر القديمة

محطة تل أبيب

المزيد

إصابات جراء مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلى وسط الخليل

هيئة مقاومة الجدار: الاحتلال يصادق على 6 مخططات لأغراض توسعة المستوطنات

الاحتلال الإسرائيلى يغلق عدة طرق فى الأغوار لليوم الثانى