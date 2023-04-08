أماكن الفروع المميكنة لشركة بتروتريد لسداد فاتورة الغاز الطبيعي

كشفت شركة بتروتريد للغاز الطبيعي، إحدى شركات قطاع البترول، عن أماكن المميكنه لخدمة المواطنين والعملاء عبر صفحتها الرسمية.

وذكرت الشركة أن العميل والمواطن يستطيع سدد فاتورة الغاز أو تسجل قراءة عداد الغاز شحن كارت الغاز من خلال فروع بتروتريد المميكنة الجديدة وهي كالآتي:

محطة شل أوت جاردينيا سيتى ستارز الملحق التانى – الدور الأول جنينة مول – الدور الأرضى نادى ماتريكس – طنطا نيو جيزة – طريق مصر إسكندرية الصحراوى كيلو 22 فرع الشركة بالاسكندرية – 432 شارع جمال عبد الناصر بالمندرة

ق للعمل بالخارج .