إصابات جراء مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي وسط الخليل

اندلعت مواجهات مساء اليوم السبت، بين المواطنين الفلسطينين وقوات الاحتلال الإسرائيلي وسط الخليل.

وأسفرت المواجهات عن إصابة العشرات بالاختناق، مساء اليوم، في شارع الشلاله وسط مدينة الخليل، جنوب الضفة الغربية.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا، بأن مواجهات اندلعت بين المواطنين وقوات الاحتلال في شارع الشلالة وسط مدينة الخليل، الذين اطلقوا الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط وقنابل الصوت والغاز السام صوب المواطنين ما تسبب بإصابة العشرات بالاختناق، عولجوا ميدانيا .



