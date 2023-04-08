السبت 08 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

100 أسيست.. رقم جديد لدي بروين مع مانشستر سيتي بالدوري الإنجليزي

كيفن دي بروين
كيفن دي بروين

حقق كيفن دي بروين، صانع ألعاب فريق مانشستر سيتي رقمًا مميزًا أثناء مشاركته في مباراة فريقه ضد ساوثهامبتون بالدوري الانجليزي الممتاز.

ويتقدم مانشستر سيتي على ساوثهامبتون في مباراة الجولة الـ30 لبطولة الدوري الانجليزي الممتاز بنتيجة 4-1

وصنع كيفن دي بروين الهدف الأول لمانشستر سيتي في مباراة اليوم، وسجله زميله النرويجي إرلينج هالاند.

وبهذا الهدف، حقق كيفن دي بروين صنع الهدف الـ100 له في البريميرليج بقميص مانشستر سيتي، واحتفت الحسابات الرسمية للنادي بوصول دي بروين للأسيست رقم 100.
 

ويتصارع مانشستر سيتي على لقب الدوري الانجليزي الممتاز مع نظيره أرسنال، الذي يتصدر جدول الترتيب حتى الآن برصيد 72 نقطة، وفي حالة انتهاء مباراة مانشستر سيتي بفوزه على ساوثهامبتون سيصبح فارق النقاط بينهما 5 نقاط فقط بوصول الستيسنز إلى النقطة 67.


كيفن دي بروين يلعب ضمن صفوف مانشستر سيتي منذ انضمامه من فريق فولفسبورج الألماني خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2015.

ولعب دي بروين 344 مباراة منذ انضمامه لمانشستر سيتي، وسجل 93 هدفًا وصنع 143 لزملاه في الفريق.

وعلى مستوى بطولة الدوري الانجليزي، شارك دي بروين في 233 مباراة وسجل  62 هدفًا وصنع 100 هدفًا. 


بدأ دي بروين مسيرته في نادي جينك البلجيكي وتدرج في مراحله العمرية حتى تم تصعيده للفريق الأول في صيف عام 2008، وانتقل لنادي تشيلسي في فترة الانتقالات الشتوية لعام 2012، وأعير لنادي جينك ثم عاد من الإعارة في يونيو من نفس العام، وأعير بعدها لنادي فيردر بريمن الألماني وعاد له في صيف 2013، قبل أن ينتقل لنادي فولفسبورج في يناير 2014، قبل عام ونصف من الانضمام لمانشستر سيتي.

وفي الموسم الجاري، لعب دي بروين 37 مباراة، وسجل 7 أهداف وصنع 22 لزملائه في مانشستر سيتي بمختلف البطولات.

كيفن دي بروين دى بروين مانشستر سيتى الدوري الإنجليزي الممتاز ساوثهامبتون

الأكثر قراءة

مصر تطرح أغنى 5 مناطق للذهب فى مزايدة عالمية.. وكراسة الشروط بـ2000 دولار

بعد قليل.. مسلسل جعفر العمدة الحلقة 17 على DMC دراما

إيرانى يفوز بجائزة سعودية!

غدا.. أولى جلسات الفتح الفني والمالي للمتقدمين لحجز قطع الأراضي الاستثماري بالعاصمة الإدارية

قصة مقتل الممرضة فاطمة سعيد على يد زوجها

4 قرارات من النيابة بشأن حريق كنيسة الأنبا إبرام بالزاوية الحمراء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

إيرانى يفوز بجائزة سعودية!

محمد المعتصم

الشيخ زويد ورجال الجيش المصرى

د.أحمد الخميسى

حكايات مراسل إذاعة

وائل لطفي

إفطار المطرية  والجمال المصرى

محمد رفعت

مفاجأة المتحدة فى الكتيبة 101!

أمل زيادة

حسين رياض.. أبو السينما

د.كريمة الحفناوى

الذكرى السابعة والأربعون ليوم الأرض

شيماء دهب

ما زال الجراب ممتلئًا (1)

صور

رمضان في مصر.. إفطار الأهالي في مصر القديمة

«الدستور» تصعد لدور الـ8 في الدورة الرمضانية للمتحدة

إفطار المطرية.. أكبر مائدة رمضانية فى مصر

محطة تل أبيب

المزيد

هيئة مقاومة الجدار: الاحتلال يصادق على 6 مخططات لأغراض توسعة المستوطنات

الاحتلال الإسرائيلى يغلق عدة طرق فى الأغوار لليوم الثانى

ارتفاع عدد مصابين هجوم تل أبيب «المزدوج» إلى سبعة ومصرع إيطالى فى العملية