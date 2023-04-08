100 أسيست.. رقم جديد لدي بروين مع مانشستر سيتي بالدوري الإنجليزي

حقق كيفن دي بروين، صانع ألعاب فريق مانشستر سيتي رقمًا مميزًا أثناء مشاركته في مباراة فريقه ضد ساوثهامبتون بالدوري الانجليزي الممتاز.

ويتقدم مانشستر سيتي على ساوثهامبتون في مباراة الجولة الـ30 لبطولة الدوري الانجليزي الممتاز بنتيجة 4-1

وصنع كيفن دي بروين الهدف الأول لمانشستر سيتي في مباراة اليوم، وسجله زميله النرويجي إرلينج هالاند.

وبهذا الهدف، حقق كيفن دي بروين صنع الهدف الـ100 له في البريميرليج بقميص مانشستر سيتي، واحتفت الحسابات الرسمية للنادي بوصول دي بروين للأسيست رقم 100.



ويتصارع مانشستر سيتي على لقب الدوري الانجليزي الممتاز مع نظيره أرسنال، الذي يتصدر جدول الترتيب حتى الآن برصيد 72 نقطة، وفي حالة انتهاء مباراة مانشستر سيتي بفوزه على ساوثهامبتون سيصبح فارق النقاط بينهما 5 نقاط فقط بوصول الستيسنز إلى النقطة 67.





كيفن دي بروين يلعب ضمن صفوف مانشستر سيتي منذ انضمامه من فريق فولفسبورج الألماني خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2015.

ولعب دي بروين 344 مباراة منذ انضمامه لمانشستر سيتي، وسجل 93 هدفًا وصنع 143 لزملاه في الفريق.

وعلى مستوى بطولة الدوري الانجليزي، شارك دي بروين في 233 مباراة وسجل 62 هدفًا وصنع 100 هدفًا.



بدأ دي بروين مسيرته في نادي جينك البلجيكي وتدرج في مراحله العمرية حتى تم تصعيده للفريق الأول في صيف عام 2008، وانتقل لنادي تشيلسي في فترة الانتقالات الشتوية لعام 2012، وأعير لنادي جينك ثم عاد من الإعارة في يونيو من نفس العام، وأعير بعدها لنادي فيردر بريمن الألماني وعاد له في صيف 2013، قبل أن ينتقل لنادي فولفسبورج في يناير 2014، قبل عام ونصف من الانضمام لمانشستر سيتي.



وفي الموسم الجاري، لعب دي بروين 37 مباراة، وسجل 7 أهداف وصنع 22 لزملائه في مانشستر سيتي بمختلف البطولات.