علا غانم ترد على اتهام زوجها لها بالبخل.. وحقيقة مهرها

ردت الفنانة علا غانم، على اتهامات زوجها لها بالبخل، مؤكدة أنه لما كان ليعيش معها لو كانت كذلك، متسائلة: لماذا لا يتركني؟.

وأكدت خلال لقائها في برنامج "العرافة"، مع الإعلامية بسمة وهبة، والمذاع عبر فضائية "النهار"، أنها لا تحب الفضائح وكانت تتمنى أن تنفصل في هدوء وشياكة مثل أي زوجين، مؤكدة أنها لن تنفق على رجل يكبرها بخمسة عشر عامًا.

وأضافت، أنها كانت تمنح زوجها 4 آلاف دولار، بالإضافة إلى قيمة تأمين السيارة، مقابل عمله في شركتها، ولتلبيته ما تريد.

حقيقة مهرها

وتابعت: "مهري كان جنيه، ومكنش عنده سلاسل مطاعم في الولايات المتحدة زي ما قال، ولما قابلته قال لي إنه كان يمتلك مطعمًا وباعه، وكان يمتلك محطة بنزين وباعها، ونزل مصر معملش أي حاجة غير إنه أجر محطة بنزين وعمل فضيحة كبيرة بسبب غش البنزين".

وكان زوج علا غانم، قد طالبها برد شبكتها والتي تقدر بنحو 194 ألف دولار .