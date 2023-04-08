السبت 08 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إصابة ربة منزل فى حادثة سير بالطريق الدائرى بالفيوم

جريدة الدستور

أصيبت سيدة تُدعى "رضا. م" في العقد الثالث من العمر، منذ قليل أثناء عبورها الطريق الدائري بدائرة مركز الفيوم إثر اصطدام سيارة ملاكي تفاجأ قائد السيارة بعبور السيدة ولم يتمكن من الوقوف بسبب السرعة الزائدة فاصطدم بها وفر هاربا.

تلقى اللواء ثروت المحلاوي، مدير أمن الفيوم، إخطارا من العميد إسلام لطيف، مأمور مركز شرطة الفيوم بورود إشارة من مرفق الإسعاف تفيد بحدوث حادثة سير بطريق الدائري بدائرة المركز اصطدام سيارة ملاكي مسرعه بسيدة تفاجأ أثناء عبورها الطريق ولم يتمكن من تفادية فاصطدم بها وفر هاربا.

وجري نقل المصابة بسيارة مرفق الإسعاف إلى مستشفي الفيوم الجامعي لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية.

وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق وقررت النيابة العامة بتفريغ الكاميرات القريبة لموقع الحادث لمعرفة رقم السيارة وقائدها.

وكان قد تابع الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، تنفيذ مشروعات تأهيل المجاري المائية بشتى زمامات المحافظة، خلال شهر مارس الماضي، في إطار خطة الدولة لتأهيل وتبطين المجاري المائية وتطهير الترع والمصارف، حفاظاً على مياه الري ومنعاً لهدرها، والعمل على وصولها للنهايات لري الأراضى الزراعية، وذلك من خلال تقرير أعده المهندس أيمن نضر وكيل وزارة الموارد المائية والري بالفيوم.  

وأشار محافظ الفيوم، إلى أن مشروعات تأهيل وتبطين الترع، وإنشاء وإحلال وتجديد عدد من الكباري على المجاري المائية، والحوائط الساندة وتكاسي الأبحر، يصاحبها التوسع في تنفيذ مشروعات الري الحديث، للحفاظ على زيادة إنتاجية الأراضي الزراعية، والمحافظة على خصوبة التربة، لافتاً إلى جهود المحافظة في التنسيق مع عدد من الجهات الشريكة مثل البنك الزراعي المصري لتقديم حوافز وميزات كبيرة للمزارعين، لتشجيعهم على تطبيق نظم الري الحديث بأراضيهم.

وفي السياق نفسه، أوضح وكيل وزارة الموارد المائية والري بالفيوم، بأن مديرية الري بصدد تنفيذ عدد 41 عملية لتأهيل المجاري المائية، بجانب أعمال الكباري والجنابيات وتكاسي الأبحر،  مشيراً إلى أنه تم نهو عدد 17 مشروعاً خلال الفترة الماضية، وجار العمل بعدد 24 مشروعاً.

اصابة ربة منزل حادثة سير بطريق الدائري الفيوم

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