تصرف بالزيادة.. جدول مواعيد صرف مرتبات أبريل 2023

يتسأل ملايين المواظفون العالمون في القطاع العام والدولة وقطاع الأعمال عن موعد صرف مرتبات شهر أبريل، كونه يأتي مع النصف الثاني من شهر رمضان وترغب الأسر في صرف المرتب في أقرب وقت للاعتماد عليه في الاستعداد لعيد الفطر وشراء المسلتزمات من كحك العيد وملابس العيدج للأطفال وغيرها من مظاهر البهجة.

مرتب شهر أبريل 2023

ومرتب شهر أبريل 2023 ذو طبيعة خاصة، فمن المفترض أن يصرف بالزيادة التي وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ فترة أن يصرف بها، لتخفيف الأعباء عن المواطنين، وأكدت وزارة المالية أن الزيادة ستصرف بالفعل مع مرتب الشهر الجاري.

ويتصدر البحث عن موعد صرف مرتب شهر أبريل محرك البحث جوجل خاصة أن وزارة المالية قد أعلنت تبكير صرف الرواتب تيسيرًا على الأسر بهذه المناسبة المباركة.

موعد صرف مرتب شهر إبريل 2023

وأعلنت وزارة المالية أن مرتبات شهر أبريل سوف تصرف بزيادة المرتبات الجديدة للعاملين بالدولة ولموظفي 33 وزارة هيئة وجهة حكومية، ابتداء من يوم الخميس 13 أبريل خلال شهر رمضان وقبل موعد عيد الفطر المبارك، وفقًا للكتاب الدوري الصادر عن وزارة المالية.

صرف مرتبات شهر أبريل 2023

وتصرف مرتبات شهر أبريل بزيادة المرتبات الجديدة للعاملين بالدولة ولموظفي 33 وزارة وهيئة وجهة حكومية، ابتداء من يوم الخميس 13 أبريل خلال شهر رمضان وقبل موعد عيد الفطر المبارك، وفقًأ للكتاب الدوري الصادر عن وزارة المالية.

جدول مواعيد صرف مرتبات أبريل 2023

قالت الوزارة إن موعد صرف رواتب موظفي القطاع العام 2023 أبريل سيبدأ من الخميس 13 أبريل والأربعاء 19 أبريل والخميس 20 أبريل والأربعاء 26 أبريل والأحد 30 يونيو. الخميس 6 أبريل والأحد 9 أبريل والاثنين 10 أبريل، كما سيتم ضخ أموال من رواتب أبريل2023 إلى أجهزة الصراف الآلي من قبل البنوك في يومين قبل الصرف.

جدول زيادة مرتبات 2023

1. جاءت زيادة المرتبات 2023 بالنسبة للدرجة السادسة وما يعادلها لتصل إلى 3500 جنيه شهريًا.

2. جاءت زيادة المرتبات 2023 بالنسبة للدرجة الثالثة النوعية وما يعادلها لتصل إلى 5000 جنيه شهريًا.

3. جاءت زيادة المرتبات 2023 بالنسبة لحاملي درجة الماجستير من العاملين بالدولة لتصل إلى 6000 جنيه شهريًا.

4. جاءت زيادة المرتبات 2023 بالنسبة لحاملي درجة الدكتوراة من العاملين بالدولة لتصل إلى 7000 جنيه شهريًا.