تنبية هام من "تعليم القاهرة" بشأن اختبارات المهام الأدائية للصفين الرابع والخامس الابتدائى

وجهت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، جميع المدارس الابتدائية التابعة لها، بضرورة الانتهاء من اختبارات المهام الأدائية للصفين الرابع والخامس الابتدائي، نهاية الأسبوع الجاري.

وشددت المديرية، على حظر عقد أي اختبارات، غدا الأحد، الموافق 9 أبريل، مراعاة لأعياد الإخوة المسيحيين، وفقا لتعليمات وزارة التربية والتعليم.

وكانت قد قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، حظر عقد الاختبارات العملية أو التقييمات العملية للأنشطة اللا صفية (الأساسية، الاختيارية) أو أداء المهام الأدائية للصفين الرابع والخامس الابتدائي للفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 2022 /2023، خلال الأيام المحددة التالية: "الأحد 9 أبريل، الخميس 13 أبريل، الأحد 16 أبريل" مراعاة لأعياد الإخوة المسيحيين.

ويعد امتحان المهام الأدائية للصفين الرابع والخامس الابتدائي، من عوامل التقييم التي يخضع لها الطلاب خلال العام الدراسي الحالي 2022/ 2023، بجانب الاختبارات التي يجريها خلال الفصل الدراسي، وتستهدف اختبارات المهام الأدائية قياس مدى اكتساب الطلاب للمهارات خلال العام الدراسي.

واختبارات المهام الأدائية تستهدف تقييم فهم الطلاب لمخرجات التعلم، حيث يوضح المعلم للطلاب طبيعة المهمة المطلوبة وفقًا للمادة وينفذ الطالب المهمة المطلوبة منه في الحصة الأخيرة خلال اليوم الدراسي العادي دون الحاجة إلى لجان امتحانية أو رقم الجلوس، حيث تجرى الاختبارات داخل الفصل وتحت إشراف معلم المادة الذي يتولى التقييم.