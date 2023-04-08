السبت 08 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

«كانت عايزه تصلى التراويح فى الجامع».. عامل يقتل زوجته فى مشاجرة بحدائق أكتوبر

جريدة الدستور

قتل زوج زوجته في حدائق أكتوبر بعد مشاجرة بينهما، وتمّ نقل الجثمان إلى مستشفى أكتوبر المركزي وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأُحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة للمباحث إخطارًا من اللواء أحمد خلف نائب مدير المباحث يفيد بتلقيه بلاغا بوصول «فاطمة.س» 19 سنة جثة هامدة نتيجة جرح قطعي نافذ بالصدر، بصحبة زوجها «محمد.أ» عامل، ووالده وحماة المتوفاة.

أمر اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة للمباحث، المقدم معاذ فريد رئيس مباحث حدائق أكتوبر والقوة المرافقة له بالانتقال إلى مكان الواقعة وبالفحص تم التقابل مع الزوج ووالده وحماة المتوفاة وبسؤالهم أفادوا بأنَّ إصابة المتوفاة نتيجة سقوطها على سكين بالمطبخ أودت بحياتها في الحال، وبإعادة مناقشة الزوج وتضييق الخناق عليه انهار واعترف بأنَّه هو مرتكب الواقعة بسبب أن المتوفاة كانت تريد النزول لصلاة التراويح في المسجد والزوج رفض نزولها فوقعت مشادة بينهما.

وألقي القبض على المتهم وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة التي أمرت بتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة والتصريح بالدفن.

منطقة حدائق أكتوبر محافظة الجيزة مستشفى أكتوبر

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