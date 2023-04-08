إضراب جديد للأطباء في بريطانيا.. وتوقعات بالغاء ربع مليون موعد يشمل العمليات

قالت الدكتورة ليلى مكاي، مديرة السياسة في الاتحاد الكونفدرالي، الذي يمثل الصناديق الصحية في بريطانيا، إن خطط الأطباء المبتدئين للاضراب لمدة 4 أيام الأسبوع الجاري، قد تؤدي إلى إلغاء ما يصل إلى ربع مليون موعد طبي يشمل مواعيد إجراء عمليات.

وقالت مكاي: "تم تأجيل ما يقرب من 175 ألف موعد وعملية في الإضراب الأخير للأطباء المبتدئين، ولكن إضراب الاسبوع الجاري نعتقد أنه سوف يلغي حوالي ربع مليون، وهذا رقم سوف يؤثر على المرضى البريطانيين".

وتابعت: "ما نتوقع رؤيته هو بالفعل تقلص كبير في القدرات داخل الخدمة الصحية مع خروج هؤلاء الأطباء المبتدئين".

ويبدو أن البريطانيين سيعانون هذا الشهر الحالي إبريل من ارتفاع كبير في تكلفة المعيشة، حيث سيدفعون زيادة في تكلفة المعيشة قدرها 88 جنيهًا استرلينيًا إضافيًا شهريًا (1000 جنيه إسترليني سنويًا)، بداية من هذا الشهر.

ووفقا لما نقلته مجلة "ذا ويك"، فإن البريطانيين يعيشون الآن حالة من الخوف والرعب، فيكا وصفت المجلة الأمر بـ"أبريل المخيف".