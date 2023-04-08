الخارجية تعلن تفاصيل مسابقة تعيين وظيفة «ملحق دبلوماسى»

أعلنت وزارة الخارجية، اليوم السبت، عن تفاصيل عقد امتحان مسابقة للتعين في وظيفة «ملحق دبلوماسي».

وقالت الخارجية إن امتحان مسابقة تعيين وظيفة الملحق الدبلوماسي سيعقد في خلال الفترة من 9 يوليو المقبل وحتى يوم 12 من الشهر ذاته، بجامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والأدب «MSA».

تفاصيل مسابقة وزارة الخارجية

وأوضحت أن الامتحان سيشمل 4 مواد، هى: اللغة العربية واللغات الأجنبية، القانون الدولي العام والمنظمات الدولية، العلاقات الاقتصادية الدولية، العلاقات السياسية الدولية.

وأشارت إلى أن الاطلاع على شروط مسابقة تعيين ملحق دبلوماسي ستبدأ، غدًا الأحد، فيما يبدأ تقديم الطلبات في الفترة ما بين يومي 1 و22 مايو المقبل، عبر الموقع الإلكتروني «careerdiplo.mfa.gov.eg».