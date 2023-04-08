29 مخالفة لمخابز وتجار تموينين في حملات موسعة بالبحيرة

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية في البحيرة برئاسة مجدي الخضر، وتحت إشراف محمد عبدالعال، وكيل المديرية، سمير البلكيمي، مدير عام الرقابة التموينية، حملة تموينية على الأسواق والمخابز بناحية رشيد، وذلك في إطار الجهود التي تقوم بها محافظة البحيرة؛ لتكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمحلات والمخابز والمصانع غير المرخصة لمكافحة الغش التجاري وضبط السلع مجهولة المصدر، ومنتهية الصلاحية مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين للحفاظ على صحة المواطنين.

وأسفرت تلك الحملة عن ضبط 6 مخابز لإنتاج خبز ناقص الوزن، وضبط عدد 14 مخبزًا لعدم النظافة وعدم وجود سجل، وضبط عدد 4 تجّار تموينين قاموا بغلق محلاتهم والتوقف عن صرف السلع التموينية للمواطنين في أوقات العمل الرسمية.

كما تم ضبط 5 تجّار تموينين لعدم الإعلان عن أسعار السلع التموينية ومواعيد صرفها للمواطنين.

وتم تحرير المحاضر اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وفي ذات السياق، تم شن حملة على المخابز وتجار المواد التموينية بإيتاي البارود، أسفرت عن تحرير 16 محضرًا، حيث تم ضبط مخبز قام بالتصرف في كمية من الدقيق قدرها 7 شكائر دقيق بلدى مدعم عن طريق بيعهم بالسوق السوداء لتحقيق ربح غير مشروع، وضبط 10 تجّار تموينين قاموا بغلق محلاتهم والتوقف عن صرف السلع التموينية للمواطنين فى أوقات العمل الرسمية.

كما تم ضبط 5 تجار تموينين لعدم الإعلان عن أسعار السلع التموينية ومواعيد صرفها للمواطنين، وخلال حملة مماثلة بناحية كوم حمادة تم تحرير عدد 13 محضر متنوع لمخابز مخالفة تمثلت فى ضبط 3 مخابز قاموا بالتصرف فى كمية من الدقيق قدرها 25 شيكارة دقيق بلدى مدعم عن طريق بيعهم بالسوق السوداء لتحقيق ربح غير مشروع، وضبط 6 مخابز قاموا بانتاج خبز ناقص الوزن حتى 19 جرام للرغيف الواحد، وتحرير 4 محاضر لعدم الإعلان عن مواعيد العمل خلال شهر رمضان المبارك.

وتم التحفظ على المضبوطات وجارى تحرير محضر بالواقعة وجارى العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.