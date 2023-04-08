خارجية أمريكا: لا نرى فرصة لإجراء محادثات وقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، في مقابلة مع مجموعة "Funke" الإعلامية، إن السلطات الأمريكية لا ترى فرصة لإجراء محادثات من أجل وقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا.

وتابع: «بالنسبة للبعض، قد تبدو فكرة وقف إطلاق النار مغرية، وأنا أتفهم ذلك، لكن إذا كانت ترقى إلى إضفاء الشرعية الفعلية على استيلاء روسيا على أراضٍ كبيرة من أوكرانيا، فلن يكون ذلك سلامًا عادلًا ودائمًا».

وأضاف: «نحن قلقون من احتمال استخدام روسيا الهدنة لإعادة تجميع قواتها واتخاذ إجراءات هجومية بعد مرور بعض الوقت».

البنتاجون تدرس معلومات بشأن تسريب جديد لوثائق أمريكية سرية حول أوكرانيا والصين

وصرّحت وزارة الدفاع الأمريكية بأن «البنتاجون» تقوم حاليا بدراسة معلومات وردت عن تسرُب جديد لوثائق أمريكية سرية بشأن أوكرانيا والصين.

وقال متحدث باسم البنتاجون لوكالة "نوفوستي" مجيبا عن سؤال في هذا الشأن: "وزارة الدفاع تدرس هذه المسألة الآن، ونحن نقوم بتقييمها".

وفي وقت سابق من يوم الجمعة، ذكرت وسائل إعلام أمريكية، نقلاً عن مسئولين مطلعين على الأمر، أن مجموعة جديدة من الوثائق السرية تم تسريبها عبر الإنترنت تضمنت أسرارًا للأمن القومي للولايات المتحدة تتعلق بأوكرانيا والصين والشرق الأوسط.

وحسب صحيفة "نيويورك تايمز"، فإن الوثائق تعود إلى الأول من مارس، ويتم تسريبها على شبكات التواصل الاجتماعي، وتمثل انتهاكا كبيرا لمعلومات الاستخبارات الأمريكية.

ووفقًا للصحيفة، تحتوي الوثائق على معلومات موجزة عن 12 لواءً أوكرانيًا يتم تجميعها، يبدو أن تسعة منها تم تدريبها وتجهيزها من قبل الولايات المتحدة وأعضاء آخرين في حلف شمال الأطلسي «ناتو».

ويُزعم أن الوثيقة السرية تنص على أنه من المتوقع أن تكون ستة من هذه الألوية التسعة جاهزة بحلول 31 مارس، والباقي بحلول 30 أبريل، وزعمت الوثائق أيضًا أنّه سيتطلب أكثر من 250 دبابة وأكثر من 350 مركبة.

وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا العام الماضي «جمهوريتا دونيتسك ولوجانسك ومقاطعتا زابوريجيا وخيرسون».