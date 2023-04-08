السبت 08 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

البريطانيون يدفعون 88 جنيه استرليني زيادة في فواتير الطاقة والمياه

ارشيفية
ارشيفية

يبدو أن البريطانيين سيعانون هذا الشهر الحالي إبريل من ارتفاع كبير في تكلفة المعيشة، حيث سيدفع البريطانيون زيادة في تكلفة المعيشة قدرها 88 جنيهًا استرلينيًا إضافيًا شهريًا (1000 جنيه إسترليني سنويًا) هذا الشهر.

ارتفاع تكلفة المعيشة في أبريل المخيف 

ووفقا لما نقلته مجلة" ذا ويك" فإن البريطانيين يعيشون الآن حالة من الخوف والرعب هذا الشهر كما سمت المجلة، شهر إبريل الحالي بأبريل المخيف.

وسيضطر البريطانيون لدفع 88 جنيهًا استرلينيًا إضافيًا شهريًا (1000 جنيه إسترليني سنويًا): زيادة شهرية في تكلفة المعيشة بسبب ارتفاع فواتير الطاقة والهاتف والمياه.

ويعتقد مكتب مسؤولية الميزانية في بريطانيا، أن الضغط على الأسر شديد للغاية لدرجة أنه حتى مع الأخذ في الاعتبار الانخفاض المتوقع في التضخم (الآن عند 10.4٪)، حيث يتوقع مكتب الميزانية انخفاض الدخل المتاح للأسر بنسبة 5.7٪ بحلول عام 2025، وهو أكبر انخفاض لمدة عامين منذ عام 1956.

شهر الويل 

من جانبها، قالت فاينانشيال تايمز إن هناك حالة من الركو د في الشركات البريطانية لاسيما وارتفعت ضريبة الشركات من 19٪ إلى 25٪، تمامًا كما تواجه معظم الشركات دعمًا حكوميًا مخفضًا في فواتير الطاقة و9.7٪ زيادة في أجور المعيشة بينما أطلقت فاننشال تايمز اسم شهر الويل على شهر إبريل الجاري.

من جانبه، قال كريج بومونت من اتحاد الأعمال الصغيرة: “هناك ارتفاع كبير في الضرائب، فواتير الطاقة وتكاليف التوظيف والتضخم - لكن الحكومة غافلة”.

من جانبه، قال ديفيد سميث في مقال له في صحيفة صنداي تايمز إن هناك تضخم كبير في أسعار الغذاء، التي قفزت بنسبة 18.2٪ على أساس سنوي في فبراير، وهذا الارتفاع على مدى 12 شهرًا، يعادل “الزيادة التراكمية على مدى السنوات الـ 11 الماضية”.

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